Dolar
13.50
Euro
15.26
Altın
1,815.31
ETH/USDT
3,855.30
BTC/USDT
46,818.00
BIST 100
1,963.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Futbol Takımı, Katar’ın başkenti Doha’da Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştiriyor
logo
Dünya

Nahda Hareketinden "ev hapsinde tutulduğu açıklanan Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılması" çağrısı

Yosra Ouanes, Muhammed Semiz   | 04.01.2022
Nahda Hareketinden "ev hapsinde tutulduğu açıklanan Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılması" çağrısı

Tunus

Tunus'taki Nahda Hareketi, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin tarafından zorunlu ev hapsinde tutulduğu açıklanan "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Şerafeddin'in Bahiri’ye yönelik suçlamalarının "şaşkınlık verici" olduğu belirtildi.

Bahiri'ye yöneltilen "terör" suçlamalarıyla ilgili tek karar merciinin yargı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bahiri'ye yöneltilen suçlamalar, cuma günü kaçırıldığından beri maruz kaldığı şeylerin siyasi nitelikte olduğunu ve ülkemizin diktatörlük ve siyasi yargılamalar dönemine yeniden götürüldüğünü teyit ediyor."

Milletvekili Bahiri'nin "derhal ve koşulsuz olarak" serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, "Bahiri'ye yönelik yürütülen operasyonda dahli olan herkesten hesap sorulmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Şerafeddin de Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi’nin "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsinde tutulduğunu bildirmişti.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
Fransa’da Kovid-19’un yeni bir varyantı tespit edildi
Almanya'da 21 çocuğa yanlışlıkla yetişkin dozda Kovid-19 aşısı yapıldı
DSÖ: Omicron'un vücudun üst kısımlarını etkilediğini tespit ettik
Avustralya’da ilk kez bir günde 47 bin 799 kişide Kovid-19 tespit edildi

Benzer haberler

Nahda Hareketinden "ev hapsinde tutulduğu açıklanan Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılması" çağrısı

Nahda Hareketinden "ev hapsinde tutulduğu açıklanan Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılması" çağrısı

Tunus İçişleri Bakanı, Bahiri'nin zorunlu ev hapsinde tutulduğunu iddia etti

Tunus'ta Nahda Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılması için eşi eylem yaptı

Tunus'taki Nahda Hareketi: Milletvekili Bahiri'nin kaçırılmasından Cumhurbaşkanı Said sorumlu

Tunus'taki Nahda Hareketi: Milletvekili Bahiri'nin kaçırılmasından Cumhurbaşkanı Said sorumlu
Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi, milletvekili Bahiri'nin kaçırılmasını kınadı

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi, milletvekili Bahiri'nin kaçırılmasını kınadı
Tunus Cumhurbaşkanı Said, "Merzuki aleyhindeki davanın takipçisi olmadığını" söyledi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, "Merzuki aleyhindeki davanın takipçisi olmadığını" söyledi