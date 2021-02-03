Euro
8.60
Dolar
7.15
BIST 100
1,519.17
Altın
1,835.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır 7. Olağan İl Kongrelerine partisinin genel merkezinden canlı bağlantıyla katılıyor
logo
Dünya

Myanmar'da yönetime el koyan askeri cunta, parlamento seçimleri hakkında soruşturma başlatacak

Myanmar'da darbeyle ülkenin yönetimine el koyan askeri cuntanın, hile yapıldığını iddia ettiği Kasım 2020'deki parlamento seçimleri hakkında soruşturma başlatacağı bildirildi.

Emre Aytekin   | 03.02.2021
Myanmar'da yönetime el koyan askeri cunta, parlamento seçimleri hakkında soruşturma başlatacak

Ankara

Devlete ait "Global New Light of Myanmar" gazetesinde yer alan habere göre, cuntanın lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Min Ang Hlaing, darbe hükümetinin yaptığı ilk bakanlar kurulu toplantısında seçimdeki hile iddialarını araştırmak üzere, "bağımsız ve önyargısız çalışanlardan oluşan yeni Birlik Seçim Komisyonu kurulacağını" belirtti.

Seçmen listelerinin hane halkı kayıtlarına göre yeniden sorgulanması gerektiğini ifade eden General Min, "Komisyon, gerçek sonuçları ortaya çıkarmak için seçim verilerini inceleyecek ve buna göre süreç içinde sorumlular hakkında gereken adımlar atılacak." ifadelerini kullandı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşılarının küresel dağıtım eşitsizliğinin muhtemel sonuçları
Uzmanlara göre yeni tehlike mutasyonlu Kovid-19 virüsü
Çin COVAX girişimiyle gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek
Türkiye'de ilk immün plazma naklinin gerçekleştirildiği merkez 1000 hastaya şifa oldu
Aşılama çalışmalarına henüz başlamayan İran, Kovid-19 vakalarının yeniden artmasından kaygılı

Benzer haberler

Myanmar'da yönetime el koyan askeri cunta, parlamento seçimleri hakkında soruşturma başlatacak

Myanmar'da yönetime el koyan askeri cunta, parlamento seçimleri hakkında soruşturma başlatacak

Myanmar'da darbenin ardından gözaltına alınan 400 kişi serbest bırakıldı

Myanmar'da darbe sonrası ilk kabine toplantısı yapıldı

Myanmar'daki darbe sonrası gözler Genelkurmay Başkanı Hlaing'a çevrildi

Myanmar'daki darbe sonrası gözler Genelkurmay Başkanı Hlaing'a çevrildi
BM: Myanmar'da demokrasi hızla tesis edilmeli ve ülke yeniden tecrit edilmemeli

BM: Myanmar'da demokrasi hızla tesis edilmeli ve ülke yeniden tecrit edilmemeli
Myanmar'da gözaltındaki devrik lider Suu Çii'nin ev hapsine alındığı iddia edildi

Myanmar'da gözaltındaki devrik lider Suu Çii'nin ev hapsine alındığı iddia edildi