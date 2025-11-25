Dolar
42.45
Euro
48.98
Altın
4,133.84
ETH/USDT
2,901.90
BTC/USDT
87,456.00
BIST 100
10,895.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

ABD, Myanmarlılara yönelik "geçici koruma statüsünü" sonlandırma kararı aldı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Myanmar'daki durum nedeniyle verilen "geçici koruma statüsünü" sonlandırma kararını duyurdu.

Aynur Şeyma Asan  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
ABD, Myanmarlılara yönelik "geçici koruma statüsünü" sonlandırma kararı aldı

Ankara

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmarlıların faydalandığı "geçici koruma statüsü" programına ilişkin açıklamada bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Noem, "Myanmar'daki durumun, vatandaşlarının ülkelerine dönebileceği kadar güvenli hale geldiğini" savunarak, bu ülke vatandaşlarının faydalandığı geçici koruma statüsünün kaldırıldığını duyurdu.

Myanmar’ın "olağanüstü halin sona ermesi, seçim hazırlıklarının başlatılması ve silahlı gruplarla ateşkes yönünde atılan adımlarla yönetim ve istikrar konusunda ilerleme kaydettiğini" belirten Noem, kararın 26 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Geçici koruma statüsü

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

Geçici koruma statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmelerine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çi liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki etnik Çinli nüfusun yaşadığı Şan eyaletinde merkezi hükümet güçleriyle çatışan Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), 2024'te Çin sınırındaki önemli bir askeri garnizon olan Lashio şehrini ele geçirmişti.

MNDAA ile Myanmar hükümeti arasında, Çin'in Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de Çin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından 18 Ocak'ta ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Myanmar, 29 Ekim'de darbe karşıtı silahlı gruplardan Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun (TNLA) da askeri yönetimle ateşkes anlaşması imzaladığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Tuttur.com" isimli sitedeki kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına resen soruşturma
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada "asfalt kaplaması ve yol-inşaat yenileme işi" davası başladı
Son 10 günde 35 ilde siber suçlara yönelik operasyonlarda 429 şüpheli yakalandı
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tır nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Benzer haberler

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı, "feshedildiğine" ilişkin iddiaları yalanladı

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı, "feshedildiğine" ilişkin iddiaları yalanladı

ABD, Haiti hükümet yetkilisine "suç örgütlerini desteklediği" iddiasıyla vize kısıtlaması getirdi

ABD, Myanmarlılara yönelik "geçici koruma statüsünü" sonlandırma kararı aldı

Türk dizisi Deha'ya Uluslararası Emmy Ödülü

Türk dizisi Deha'ya Uluslararası Emmy Ödülü
ABD, Venezuela merkezli Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etti

ABD, Venezuela merkezli Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etti
ABD, Müslüman Kardeşler'in bazı ülkelerdeki yapılanmalarını "yabancı terör örgütleri" listesine ekliyor

ABD, Müslüman Kardeşler'in bazı ülkelerdeki yapılanmalarını "yabancı terör örgütleri" listesine ekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet