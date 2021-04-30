Euro
9.96
Dolar
8.22
BIST 100
1,401.52
Altın
1,766.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Myanmar'da ordunun protestoculara müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 759'a yükseldi

Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 759'a yükseldi.

Ömer Faruk Yıldız   | 30.04.2021
Myanmar'da ordunun protestoculara müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 759'a yükseldi

Kuala Lumpur

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte 3 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.

Toplam can kaybı 759 olarak güncellenirken, 3 bin 461 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

1276 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edildi.

24 Nisan'da Endonezya'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler toplantısında, Myanmar'da şiddetin bir an önce durdurulması kararı alınmıştı.

AAPP'nin verilerine göre, ASEAN toplantısından bu yana Myanmar'da, ordunun darbe karşıtı protestolara silahlı müdahalesi sonucu 9 kişi öldürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 400 bini geçti
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 538 Kovid-19 vakası görüldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hong Kong'da bir kişide Kovid-19'un bulaşıcı özelliği yüksek iki varyantına birden rastlandı
Avrupa ülkeleri Kovid-19 dönemini yasaklarla geçiriyor

Benzer haberler

Myanmar'da ordunun protestoculara müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 759'a yükseldi

Myanmar'da ordunun protestoculara müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 759'a yükseldi

Kolombiya'da binlerce kişi hükümet karşıtı protestolar düzenledi

Myanmar ordusu iki bölgede etnik azınlıklara hava saldırısı düzenledi

ASEAN liderler toplantısının sonuçları Myanmar için çözüm umudu taşıyor

ASEAN liderler toplantısının sonuçları Myanmar için çözüm umudu taşıyor
Myanmar'ın Chin eyaletinde darbe karşıtı etnik silahlı grup, ordu ile çatıştı: 10 ölü

Myanmar'ın Chin eyaletinde darbe karşıtı etnik silahlı grup, ordu ile çatıştı: 10 ölü
Myanmar'da ordunun protestoculara müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 753'e yükseldi

Myanmar'da ordunun protestoculara müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 753'e yükseldi