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Dünya

Myanmar'da ordunun öldürülen protestocuların ailelerinden cenazeler için 85 dolar istediği iddia edildi

Myanmar'da ordu, güvenlik güçlerinin darbe karşıtı protesto gösterilerine müdahalesinde ölenlerin ailelerinden yakınlarının cesetlerini alabilmeleri için 85 dolar talep ediyor.

Nuri Aydın   | 12.04.2021
Myanmar'da ordunun öldürülen protestocuların ailelerinden cenazeler için 85 dolar istediği iddia edildi

Ankara

Bölge basınındaki habere göre, Bago Üniversitesi Öğrenci Birliğinin Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, ordunun 9 Nisan Cuma günü Bago kentinde hayatını kaybeden göstericilerin ailelerinden cenazeler karşılığında 85 dolar istediği iddia edildi.

Myanmar ordusunun, Bago'da düzenlenen protestolara silahlı müdahalesi sonucu en az 80 sivil hayatını kaybetmişti.

Myanmar'ın cunta yanlısı yayın organı Global New Light of Myanmar gazetesindeki habere göre, Myanmar ordusu, Bago'daki göstericilerin, güvenlik güçlerine "molotofkokteyli, ok, el yapımı tabanca ve patlayıcılarla" saldırdığını iddia etti.

Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesinde ölenlerin sayısı 706'ya yükselirken, 3 bin 59 kişi de gözaltında tutuluyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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