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Dünya

Myanmar'da darbe karşıtı silahlı grup PDF, 30 ordu mensubunu öldürdüğünü duyurdu

Myanmar'da askeri darbe karşıtı silahlı grup Halk Savunma Gücü, ordu ile çıkan çatışmada en az 30 askerin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Şeyma Uzundere   | 13.10.2021
Myanmar'da darbe karşıtı silahlı grup PDF, 30 ordu mensubunu öldürdüğünü duyurdu

Ankara

Asian News International’ın (ANI) haberine göre, askeri yönetimi tanımayan darbe karşıtı milletvekillerinin kurduğu Ulusal Birlik Hükümeti'ne (NUG) bağlı silahlı grup PDF'nin sözcüsü, 11 Ekim sabahı Myanmar ordusundan en az 30 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

PDF kaynaklarına göre, askeri araca Pale bölgesinde mayınlı tuzak kuruldu.

Myanmar ordusunun Pale, Yinmabin, Monywa, Mingin, Hteegyaing ve Chaung-Oo bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda sivilleri darbettiği ve bölge sakinlerinin mülklerini yağmaladığı iddia edildi.

Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinin ardından kurulan NUG, darbe karşıtı sivilleri savunmak için 5 Mayıs'ta Halk Savunma Gücü'nü kurmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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