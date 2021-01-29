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Dünya

Mozart gemisinin kurtulan mürettebatı Türkiye’ye getiriliyor

Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Gabon’un başkenti Librevil’den Türkiye’ye uğurlandı.

Ahmet Emin Dönmez   | 29.01.2021
Mozart gemisinin kurtulan mürettebatı Türkiye’ye getiriliyor

Ankara

Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan'ın Gabon’dan Türkiye’ye uğurlandığı bildirildi.

Türkiye'nin Librevil Büyükelçilsi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından uğurlanan gemicilerin bu gece saat 03.30'da İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos'dan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.

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