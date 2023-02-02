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Dünya

Moldova Dışişleri Bakanlığı: Lavrov'un Moldova ile ilgili açıklamaları gerçeğe dayalı değil

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Ukrayna'dan sonra Batı'nın artık "yeni Ukrayna rolü" için Moldova'yı gözlediği yönündeki açıklamasına tepki verdi.

Dmitri Chirciu   | 02.02.2023
Moldova Dışişleri Bakanlığı: Lavrov'un Moldova ile ilgili açıklamaları gerçeğe dayalı değil

Kişinev

Bakanlık Sözcüsü Daniel Voda, yaptığı yazılı açıklamada, "Rus Bakanın, gerçeğe dayanmayan ve Rus diplomasisinin bilinen tehdit söyleminin bir parçası olan açıklamalarını kesinlikle reddediyoruz. Moldova Cumhuriyeti'nin izlediği yolun Avrupa Birliği'ne katılma yolu olduğunu Rus tarafına hatırlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.

"Moldova'nın siyasi veya jeopolitik tercihlerden bağımsız olarak ​​barış, özgürlük ve demokrasiden yana olduğunu" vurgulayan Voda, Rusya dahil dünyadaki tüm ülkelere, Moldova'nın kararlarına saygı gösterme çağrısında bulundu.

Lavrov, Rossiya-24 televizyon kanalı ve Ria haber ajansına verdiği röportajda, Ukrayna'dan sonra Batı'nın artık "yeni Ukrayna rolü" için Moldova'yı gözlediğini söyleyerek, "Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, NATO'ya hevesli, Romanya vatandaşlığına sahip, Romanya ile birleşmeye hazır ve genel olarak neredeyse her şeye hazır." ifadelerini kullanmıştı.

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ise geçen ay Amerikan gazetesi Politico'ya verdiği röportajda, "ülkesinin tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek, NATO'ya katılabileceği mesajını" vermişti.

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