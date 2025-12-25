Dolar
Dünya

Mogadişu'da seçmenler 56 yıl sonra yerel seçimler için sandık başında

Somali’nin başkenti Mogadişu’da halk, 1969’dan bu yana ilk kez yerel seçimlerde doğrudan oy kullanmak için sandık başına gitti.

Mohamud Ismail Kulane  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Mogadişu'da seçmenler 56 yıl sonra yerel seçimler için sandık başında Fotoğraf: Abuukar Mohamed Muhidin/AA

Mogadişu

Somali Federal Cumhuriyeti Ulusal Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonundan yapılan açıklamada, bölgesel yönetimlerin belirleneceği yerel seçimler için seçmenlerin Mogadişu'da oy kullanmaya başladığı bildirildi.

Açıklamada, seçime 20 siyasi partiden 1604 adayın katıldığı belirtildi.

Oy verme işlemi akşam saatlerinde sona erecek.

Yetkililer, Mogadişu’daki yerel seçimlerin başarılı şekilde tamamlanması halinde, bunun ülke genelinde yapılması planlanan doğrudan seçimler için örnek teşkil edeceğini belirtti.

Seçimler, ülkede uzun süredir uygulanan dolaylı ve kabile temelli “4,5 sistemi”nden, bir kişi bir oy esasına dayalı doğrudan seçim sistemine geçişte tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.

Somali’de en son 1969 yılında doğrudan genel seçim yapılmıştı.

Ülke, 1991’de başlayan iç savaşın ardından uzun yıllar “4,5 sistemi” olarak bilinen kabile temelli temsil modeliyle yönetildi. Bu sistemde vatandaşlar doğrudan oy kullanamıyor, milletvekilleri kabile delegeleri tarafından seçiliyor, cumhurbaşkanı ise bu milletvekilleri tarafından belirleniyordu.

Federal hükümet, demokratik temsili güçlendirmek amacıyla bir kişi bir oy esasına dayalı seçim sistemine geçiş sürecini sürdürüyor.

