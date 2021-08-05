Moderna, aşısının tam aşılamadan 6 ay sonra koruyuculuğunu yüzde 93 sürdürdüğünü duyurdu
ABD'li ilaç üreticisi Moderna, geliştirdiği Kovid-19 aşısının iki doz aşılamanın uygulanmasından 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 93 sürdürdüğünü açıkladı.
New York
Moderna'nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, yaptığı açıklamada, "Kovid-19 aşımızın kalıcı etkinlik göstermesinden memnunuz. Ancak Delta varyantının önemli bir tehdit olduğunun farkındayız. Bu yüzden tetikte olmalıyız." ifadesini kullandı.
Bancel, ürettikleri Kovid-19 aşısının, tam aşılanmadan 6 ay sonra hala yüzde 93'lük koruma sağladığını belirtti.
Bir diğer aşı üreticisi Pfizer-BioNTech de geçen hafta benzer bir duyuru yaparak, aşısının ikinci doz uygulamadan 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 91 devam ettirdiğini bildirmişti.
Moderna aşısı, Aralık 2020'de ABD'de yetişkinlerde acil kullanım için yetkilendirildi ve o zamandan beri 50'den fazla ülkede yetişkinler için acil veya koşullu kullanım onayı aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.