Mısır'da istifasını sunan Başbakan Medbuli, yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, istifasını sunan Başbakan Mustafa Medbuli’yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.
İstanbul
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Medbuli, hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye sundu.
İstifayı kabul eden Sisi, Medbuli’ye yeni hükümeti kurma görevini verdi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi’nin, Medbuli’yi "teknokrat ve uzmanlardan oluşan bir hükümet kurma göreviyle" doğrudan görevlendirdiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.