Dolar
18.83
Euro
20.22
Altın
1,860.02
ETH/USDT
1,574.90
BTC/USDT
21,940.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Kriz Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Depremzedeye botunu veren İtfaiye Amiri Burak Demirören AA'ya konuştu - VTR-
logo
Dünya

Mısır’daki Türk firmalarından Türkiye’deki depremzedelere insani yardım desteği

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, "Kahire’den tedarik edilen 20 bin adet battaniye ve 150 aile çadırından oluşan 70 tonluk insani yardım malzemesi bu sabaha karşı THY kargo uçağıyla sevk edildi." dedi.

Ferdi Bayat   | 09.02.2023
Mısır’daki Türk firmalarından Türkiye’deki depremzedelere insani yardım desteği

Kahire

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır’da bazı Türk firmaları tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen bölgelere destek için 70 ton insani yardım malzemesi gönderildiğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Büyükelçi Şen, “Kahire’den tedarik edilen 20 bin adet battaniye ve 150 aile çadırından oluşan 70 tonluk insani yardım malzemesi Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın onayı çerçevesinde, Büyükelçiliğimizin koordinasyonunda ülkemize bu sabaha karşı THY kargo uçağıyla sevk edildi.” ifadelerini kullandı.

Gönderilen yardım malzemelerinin yanı sıra Mısır’ın İskenderiye kentinde kurulu olan Türk ortaklı bir gıda şirketinin de tedarik ettiği 10 tonluk konserve gıda ürününün de uçağa yüklendiğini kaydeden Büyükelçi Şen, “Özel sektörün tedarik ettiği ve edeceği insani yardımların sevkinde Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın onayına istinaden Mısır gümrük makamlarının desteğiyle hareket ediyoruz.” diye konuştu.

Mısır’ın Türkiye’ye arama kurtarma ekibi göndermesi olasılığına da değinen Şen, “(Mısır) Göndermeyi öngörüyor.” dedi.

Büyükelçi Şen ayrıca, Türk ve Mısırlı özel kuruluş ve firmaların binlerce ton ayni yardımının hazır olduğunu ve Mısır makamlarının desteğiyle bunların önümüzdeki günlerde sevkinin planlandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Enkazdan çıkardığı depremzedeye botunu veren itfaiyeci: Tüm Türkiye'nin dualarını hissediyoruz, o güçle çalışıyoruz
Sağlık Bakanı Koca: 10 ilde 17 bin 929'u hekim olmak üzere 143 bin 829 personelimiz hizmet veriyor
Belçika'dan "asrın felaketi"nin mağdurlarına ilk kez uçakla yardım malzemesi ulaştırıldı
TOGEMDER Hatay ve Adıyaman'a 4 tır yardım malzemesi gönderdi
Madenciler 8 metre derinliğe indiği enkazdan depremzedeye ulaştı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: 10 ilde 17 bin 929'u hekim olmak üzere 143 bin 829 personelimiz hizmet veriyor

Sağlık Bakanı Koca: 10 ilde 17 bin 929'u hekim olmak üzere 143 bin 829 personelimiz hizmet veriyor

Dünya Bankasından "asrın felaketi" sonrası Türkiye'ye 1,78 milyar dolarlık destek

TOGEMDER Hatay ve Adıyaman'a 4 tır yardım malzemesi gönderdi

Mısır’daki Türk firmalarından Türkiye’deki depremzedelere insani yardım desteği

Mısır’daki Türk firmalarından Türkiye’deki depremzedelere insani yardım desteği
Adalet Bakanlığı: Deprem bölgelerinde savcılar 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor

Adalet Bakanlığı: Deprem bölgelerinde savcılar 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor
Hatay'da 88 saat enkaz altında kalan 2 yaşındaki Fatma kurtarıldı

Hatay'da 88 saat enkaz altında kalan 2 yaşındaki Fatma kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet