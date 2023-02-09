Mısır’daki Türk firmalarından Türkiye’deki depremzedelere insani yardım desteği
Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, "Kahire’den tedarik edilen 20 bin adet battaniye ve 150 aile çadırından oluşan 70 tonluk insani yardım malzemesi bu sabaha karşı THY kargo uçağıyla sevk edildi." dedi.
Kahire
Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır’da bazı Türk firmaları tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen bölgelere destek için 70 ton insani yardım malzemesi gönderildiğini söyledi.
AA muhabirine konuşan Büyükelçi Şen, “Kahire’den tedarik edilen 20 bin adet battaniye ve 150 aile çadırından oluşan 70 tonluk insani yardım malzemesi Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın onayı çerçevesinde, Büyükelçiliğimizin koordinasyonunda ülkemize bu sabaha karşı THY kargo uçağıyla sevk edildi.” ifadelerini kullandı.
Gönderilen yardım malzemelerinin yanı sıra Mısır’ın İskenderiye kentinde kurulu olan Türk ortaklı bir gıda şirketinin de tedarik ettiği 10 tonluk konserve gıda ürününün de uçağa yüklendiğini kaydeden Büyükelçi Şen, “Özel sektörün tedarik ettiği ve edeceği insani yardımların sevkinde Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın onayına istinaden Mısır gümrük makamlarının desteğiyle hareket ediyoruz.” diye konuştu.
Mısır’ın Türkiye’ye arama kurtarma ekibi göndermesi olasılığına da değinen Şen, “(Mısır) Göndermeyi öngörüyor.” dedi.
Büyükelçi Şen ayrıca, Türk ve Mısırlı özel kuruluş ve firmaların binlerce ton ayni yardımının hazır olduğunu ve Mısır makamlarının desteğiyle bunların önümüzdeki günlerde sevkinin planlandığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.