Euro
7.61
Dolar
6.83
BIST 100
105,392.40
Altın
1,730.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış törenine katılıyor.
logo
Dünya

Minneapolis'teki olayları haberleştiren CNN ekibi, canlı yayında gözaltına alındı

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi üzerine kentte göstericilerin yağmaladığı dükkanların bulunduğu bölgede çekim yapan Amerikan CNN televizyonu ekibine polis müdahale etti.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 29.05.2020
Minneapolis'teki olayları haberleştiren CNN ekibi, canlı yayında gözaltına alındı

Ankara

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi üzerine kentte göstericilerin yağmaladığı dükkanların bulunduğu bölgede çekim yapan Amerikan CNN televizyonu ekibine polis müdahale etti.

CNN'in siyahi muhabiri Omar Jimenez, canlı yayında izlenimlerini aktardığı ve yanlarına doğru koşan bir gösterici gözaltına alındığı sırada polisler tarafından sorgulanmaya başladı.

Jimenez, polise basın mensubu olduklarını, istedikleri yerde durabileceklerini söyledi ve basın kartını gösterdi. Ancak bu açıklamalar, muhabirin kelepçelenerek gözaltına alınmasına engel olmadı.

Omar Jimenez, bu sırada polise neden gözaltına alındığını sordu, ancak buna yanıt alamadı.

Bu arada CNN'nin ana stüdyosundaki sunucular, muhabirlerinin kimliğini açıkça beyan etmesine rağmen canlı yayında Minnesota eyalet polisi tarafından gözaltına alınmasını izlediklerini aktardı.

Bölgenin görüntüsünü çekmeyi sürdüren CNN kameramanı, durum hakkında bilgi vermeyi sürdürdüğü sırada önce CNN yapımcısı, daha sonra da kameraman kelepçelenerek gözaltına alındı.

Ana stüdyodaki sunuculardan biri, ekibin daha önce bulundukları yerde haber yapmalarına izin verildiğini ve neden gözaltına alındıklarının anlaşılmadığını dile getirdi.

Diğer sunucu da "Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim." yorumunu yaptı.

Gözaltılar sonrası bir polis memuru tarafından taşındığı anlaşılan kameramanın çekim yapmaya devam ettiği de görüldü.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3'üncü gecesinde bir polis merkezi ateşe verilmiş ve bazı iş yerleri yağmalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 931'e yükseldi
İspanyol hükümetinden Kovid-19'dan etkilenen ailelere nakdi yardım
Cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 58 bini geçti

Benzer haberler

Minneapolis'teki olayları haberleştiren CNN ekibi, canlı yayında gözaltına alındı

Minneapolis'teki olayları haberleştiren CNN ekibi, canlı yayında gözaltına alındı

Afrika Birliği: ABD her türlü ayrımcılığı yok etmeli

ABD'de Ohio eyaleti de şiddet olaylarına sahne oldu

George Floyd'un ensesine bastıran polis hakkında 20'ye yakın şikayette bulunulmuş

George Floyd'un ensesine bastıran polis hakkında 20'ye yakın şikayette bulunulmuş

Minneapolis Belediye Başkanı Frey'den 'yağmacılığın kabul edilemeyeceği' açıklaması

Minneapolis Belediye Başkanı Frey'den 'yağmacılığın kabul edilemeyeceği' açıklaması
Louisville'de polisin öldürdüğü siyahi kadın için düzenlenen gösteride ateş açıldı

Louisville'de polisin öldürdüğü siyahi kadın için düzenlenen gösteride ateş açıldı