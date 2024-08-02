Milli yas nedeniyle Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi
Türkiye'nin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması üzerine ilan ettiği milli yas nedeniyle Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Filistin nezdindeki Kudüs'teki Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.
Hayfa
Heniyye'nin suikasta uğraması üzerine Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilirken Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinde de ulusal yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.
Bu kapsamda Türkiye'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği ve Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki Başkonsolosluğunda da bayraklar yarıya indirildi.
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