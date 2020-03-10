Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürmekte
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim sürecinin planlanmasında Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürmektedir." dedi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.