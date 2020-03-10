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Dünya, Koronavirüs

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürmekte

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim sürecinin planlanmasında Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürmektedir." dedi.

Ferdi Türkten   | 10.03.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürmekte

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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