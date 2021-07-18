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Dünya, Koronavirüs

Mikonos Adası'nda Kovid-19 vaka sayılarındaki büyük artış sebebiyle özel önlemler alındı

Yunanistan’ın önemli turizm merkezlerinden Mikonos Adası’nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki büyük artış sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirilmesi ve eğlence yerlerinde müzik yayınının durdurulması üzerine Ada sessizliğe büründü.

Mehmet Hatipoğlu   | 18.07.2021
Mikonos Adası'nda Kovid-19 vaka sayılarındaki büyük artış sebebiyle özel önlemler alındı

Gümülcine

Yerel Yunan basınındaki haberlerde, Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias tarafından açıklanan yeni tedbirlerin uygulanmasının ilk gününde Ada’da binlerce rezervasyonun iptal edildiği, yasaklardan etkilenen yabancı turistlerin Ada'dan ayrıldığı, müzik yayınının yasaklanması nedeniyle barların ve gece kulüplerinin kapanmaya başladığı bildirildi.

Ada'daki yabancı turistler test yaptırmak için sağlık merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştururken; özel hastanelerin test için turistlerden alışılmadık derecede yüksek ücretler talep ettiği kaydedildi.

Karantina hastanelerinde ise boş yatak kalmadığı bilgisi paylaşıldı.

Mikonos Belediye Başkanı'ndan tepki

Hükümetin kararına tepki gösteren Mikonos Belediye Başkanı Konstandinos Kukas, turizm sezonunun ortasında getirilen tedbirlerin haksız bir uygulama olduğunu söyledi.

Yaz sezonunda "Yunanistan’da müzik duyulmayan tek adanın Mikonos" olduğunu, Ada sakinlerinin ve turistlerin gece sokağa çıkamadığını ifade eden Kukas, "Hükümet, bu haksız kararı yeniden gözden geçirmeli." dedi.

Vakalardaki büyük artış

Mikonos’da son günlerde salgın vakalarındaki büyük artış sebebiyle gece sokağa çıkma yasağı getirilirken, restoran ve barlarda müzik yasaklanmıştı.

Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, yaptığı açıklamada, vatandaşlara tedbirlere kesin olarak uymaları çağrısında bulunmuş, yasaklara uymayanlara 50 binden 200 bin avroya kadar para cezaları kesileceğini bildirmişti.

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