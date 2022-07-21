Dolar
17.72
Euro
18.12
Altın
1,718.47
ETH/USDT
1,591.40
BTC/USDT
23,161.00
BIST 100
2,511.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

MI6 Başkanı Moore, Rusya'nın Ukrayna savaşında "neredeyse sıfırı tükettiğini" düşünüyor

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore, Rusya'nın Ukrayna savaşında "neredeyse sıfırı tükettiğini" düşündüğünü bildirdi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 21.07.2022
MI6 Başkanı Moore, Rusya'nın Ukrayna savaşında "neredeyse sıfırı tükettiğini" düşünüyor

Ankara

ABD basınındaki haberlere göre, Moore, ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya Savaşı'na değindi.

Rus güçlerinin son haftalarda ilerleme kaydettiğini belirten Moore, ancak bunun küçük bir ilerleme olduğunu kaydetti.

Rusya bir kenti aldığında geriye hiçbir şey kalmadığını ve kentin yok edildiğini belirten Moore, "Bu nedenle Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda neredeyse sıfırı tükettiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Rusya'nın bir şekilde ara vermek zorunda kalacağını söyleyen Moore, bunun Ukraynalılara "geri vurma fırsatı" vereceğini söyledi.

Moore, Ukrayna için Rusya'ya askeri olarak karşılık verebilme kabiliyetini gösterebilmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Moore, Ukraynalıların karşılık verebilmesi durumunda bunun morali sürdürülebilir kılacağını, böylece bu savaşın, Ukraynalılar tarafından kazanılabilir bir savaş olduğunun, Avrupa'nın geri kalanına hatırlatılacağı yorumunda bulundu.

Konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığının iyi olmadığına dair iddialara değinen Moore, Rus liderin sağlığının kötü olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni İstanbul'da yapılacak
MGK Bildirisi: Yunanistan'ın karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesi kabul edilemez
Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Beşir Derneği 560 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı

Benzer haberler

MI6 Başkanı Moore, Rusya'nın Ukrayna savaşında "neredeyse sıfırı tükettiğini" düşünüyor

MI6 Başkanı Moore, Rusya'nın Ukrayna savaşında "neredeyse sıfırı tükettiğini" düşünüyor