Mescid-i Aksa’da sınırlı sayıda kişiyle cuma namazı kılındı
İsrail’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan ettiği karantina nedeniyle kapalı tutulan işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da sınırlı kişiyle cuma namazı kılındı.
Kudüs
İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinliler dışında kimsenin Harem-i Şerif'e girişine izin vermedi.
Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini gerekçe gösteren İsrail polisi, Filistinlileri Eski Şehir'in kapılarından geri çevirdi.
Mescid-i Aksa’da cuma hutbesini okuyan Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, İsrail polisinin Filistinlilerin Harem-i Şerif’e ulaşmasını engellemesini kınadı.
Şeyh Ebu Suneyne, “Bu salgın nedeniyle yapılan uygulamalar, insanların hayatını daha zorlaştırıyor. Eski Şehir bölgesi insanların girişine açık olmalıdır.” ifadelerini kullandı.
Harem-i Şerif’e ulaşamayan yüzlerce Filistinli ise Eski Şehir bölgesinin surlarının dibinde cuma namazını kıldı.
İsrail polisinin engellemeleri nedeniyle Mescid-i Aksa’nın avlularında çok sınırlı sayıda Filistinlinin katılımıyla cuma namazı eda edildi.
Tel Aviv makamları, geçen hafta itibarıyla ülkenin tamamında iki haftalık karantina uygulaması başlatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.