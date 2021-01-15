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Dünya

Mescid-i Aksa’da sınırlı sayıda kişiyle cuma namazı kılındı

İsrail’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan ettiği karantina nedeniyle kapalı tutulan işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da sınırlı kişiyle cuma namazı kılındı.

Esat Fırat   | 15.01.2021
Mescid-i Aksa’da sınırlı sayıda kişiyle cuma namazı kılındı

Kudüs

İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinliler dışında kimsenin Harem-i Şerif'e girişine izin vermedi.

Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini gerekçe gösteren İsrail polisi, Filistinlileri Eski Şehir'in kapılarından geri çevirdi.

Mescid-i Aksa’da cuma hutbesini okuyan Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, İsrail polisinin Filistinlilerin Harem-i Şerif’e ulaşmasını engellemesini kınadı.

Şeyh Ebu Suneyne, “Bu salgın nedeniyle yapılan uygulamalar, insanların hayatını daha zorlaştırıyor. Eski Şehir bölgesi insanların girişine açık olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Harem-i Şerif’e ulaşamayan yüzlerce Filistinli ise Eski Şehir bölgesinin surlarının dibinde cuma namazını kıldı.

İsrail polisinin engellemeleri nedeniyle Mescid-i Aksa’nın avlularında çok sınırlı sayıda Filistinlinin katılımıyla cuma namazı eda edildi.

Tel Aviv makamları, geçen hafta itibarıyla ülkenin tamamında iki haftalık karantina uygulaması başlatmıştı.

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