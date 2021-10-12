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Dünya

Merkel, Türkiye'nin yasa dışı göçle mücadelede merkezi rol oynadığını söyledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa’ya yasa dışı göçle mücadelede Avrupa Birliği (AB) için merkezi bir rol oynadığını belirtti.

Cüneyt Karadağ   | 12.10.2021
Merkel, Türkiye'nin yasa dışı göçle mücadelede merkezi rol oynadığını söyledi

Berlin

Jüdische Allgemeine gazetesi, Kudüs'te Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünü ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile ilgili sözlerine yer verdi.

Başbakan Merkel burada Türkiye ile ilgili bir soru üzerine, "Türkiye’yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa’ya yasa dışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye’nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor. Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Dış politikanın, değerler ve çıkarların bir karışımı olduğunu söyleyen Merkel, "Burada doğru dengeyi bulmak büyük mesele." dedi.


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