Meksikalı uzmanlar, ABD'nin olası gümrük vergilerinin iki ülkeye de zarar vereceğini belirtti
Meksikalı uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'dan gelen ürünlere uygulamakla tehdit ettiği yüzde 25'lik verginin, iki ülke ekonomisini "son derece" olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
Bolivar
Trump'ın Meksika ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulama ihtimali, ülke ekonomisinde endişelere yol açarken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'ın aynı şekilde karşılık verebileceğini ifade etmesi, taraflar arasındaki gerginliği artırıyor.
Gümrük vergileriyle ilgili müzakerelerin nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geleceği ise belirsizliğini koruyor.
Uzmanlar, bu tür vergilerin uygulanması halinde, ABD'li tüketicilerin belirli ürünleri daha yüksek fiyatlarla almak zorunda kalacağını ve bunun enflasyonu körükleyebileceğini dile getirdi.
Meksikalı uzmanlar, Trump yönetiminin 2 Nisan itibarıyla yürürlüğe koyacağını duyurduğu gümrük vergilerinin olası sonuçlarını AA muhabirine değerlendirdi.
Meksika'da uzun yıllardır ülke siyasetine yön veren makaleler yazan uluslararası siyaset bilimci ve güvenlik uzmanı Talya İşcan, olası gümrük vergisinin Meksika'nın ihracatında yüzde 6 ila 8 oranında bir düşüşe yol açabileceğini belirtti.
"Yaklaşık 600 bin kişilik iş kaybı yaşanabilir"
Ek vergilerin ülke ekonomisine yapabileceği etkiye değinen İşcan,"Meksika'nın ABD'ye ihracatı 2022'de 382 milyar dolar seviyesindeydi ve toplam ihracatının yüzde 81'ini oluşturuyordu. Eğer yüzde 25'lik bir gümrük vergisi uygulanırsa, bu ihracatta yüzde 6 ila 8 arasında bir düşüşe neden olabilir. Bu durum otomotiv, elektronik ve tarım sektörlerinde yaklaşık 600 bin kişilik iş kaybı yaşanabilir." dedi.
İşcan, Meksika'nın düzensiz göçle mücadelede önemli adımlar attığını belirterek, "Son 5 yılda 1,5 milyon göçmen yakalandı. Güvenlik önlemlerinin artırılması yasa dışı göçü yüzde 20 ila 30 azaltabilir. Ancak göç rotalarının değişmesi, insan kaçakçılığı maliyetlerini yüzde 50 artırabilir." ifadelerini kullandı.
Meksika'nın ABD sınırında halihazırda 28 bin asker ve güvenlik gücünün görev yaptığını anımsatan İşcan, askeri önlemlerin uyuşturucu trafiğini kısa vadede yüzde 10-15 oranında azaltabileceğini ancak kartellerin 6 ay içinde yeni yöntemler geliştirmekten uzak durmayacağını söyledi.
İşcan, olası karşılıklı gümrük vergilerinin sonuçlarına değinerek, şunları kaydetti:
"Meksika'nın otomotiv ve imalat sektörlerinde yüzde 35'e varan bir daralma yaşanabilir. ABD'li tüketiciler ise Meksika'dan ithal edilen ürünler için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalabilir. Meksika, ABD'nin mısır ve buğday ihracatının yüzde 25'ini alıyor. Eğer Meksika misilleme olarak vergiler uygularsa, ABD'li çiftçilerin gelirinde yüzde 15'lik bir düşüş görülebilir."
Meksika'nın da ABD'den ithal edilen ürünlere ek vergiler koyabileceğini anlatan İşcan, "Meksika, Avrupa Birliği (AB) ve Asya ile ticaret anlaşmalarını hızlandırarak ABD'ye olan bağımlılığı azaltmaya çalışacaktır. Yerli üretimi teşvik eden politikalar da ekonomik kayıpların bir kısmını telafi edebilir. Ancak ek vergiler hem Meksika hem de ABD için olumsuz sonuçlar doğuracaktır." diye konuştu.
Meksika'da uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Genaro Berrinstein ise ABD'nin ek gümrük vergisinden iki tarafın da olumsuz etkileneceğine işaret etti.
Berrinstein, Meksikalı iş insanlarının üretimlerini sürdürebilmek için yeni pazarlar aramak zorunda kalacağını fakat ABD'li tüketicilerin de alüminyum, otomobil ve tıbbi ürünler başta olmak üzere birçok ürüne daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacağını kaydetti.
"İlgili koşullar dayatmak için bir bahane olabilir"
Berrinstein, ABD'nin fentanil konusunu Meksika'ya baskı yapmak için bir araç olarak kullandığını savunarak, "Trump'ın danışmanlarının, tüketimi kontrol etmeleri gerektiğini bildiklerinden eminim. Bu nedenle, bu tarife politikası, serbest ticaret anlaşmalarını müzakere etmek veya Meksika'ya iç ekonomik politikalarla ilgili koşullar dayatmak için bir bahane olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Meksika'nın göçmen sorununa dikkati çeken Berrinstein, şunları ifade etti:
"Meksika, farklı milletlerden gelen göçmenleri işleme ve asimile etme kapasitesine sahip değil. Mart 2023'te Ciudad Juarez'deki bir yangında 40 göçmenin hayatını kaybetmesi bunun en acı örneklerinden biri. Organize suç grupları, göçmenlerin Meksika'yı geçiş sürecinde karşılaştıkları ciddi tehditler arasında. Hükümet, bırakın göçmenlerin güvenliğini sağlamayı, kendi vatandaşlarının güvenliğini bile tam olarak garanti edemiyor. Bu eğilim devam ederse, Meksika büyük ekonomik kaynaklar ayırmak zorunda kalacağı bir göçmen kriziyle karşı karşıya kalacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.