Dolar
19.85
Euro
21.40
Altın
1,958.77
ETH/USDT
1,853.80
BTC/USDT
27,353.00
BIST 100
4,467.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antakya'da “Millet Buluşması” programında konuşuyor
logo
Dünya

Meksika’da Popocatepetl Yanardağı'nın kül püskürtmesinin ardından sarı alarm verildi

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nın duman ve kül püskürtmesinin ardından ülkede sarı alarm seviyesine geçildi.

Aleyna Çil  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Meksika’da Popocatepetl Yanardağı'nın kül püskürtmesinin ardından sarı alarm verildi

Mexico City

Açıklamada, başkent Mexico City'deki iki uluslararası havalimanından yapılan uçuşların yanardağdan yayılan kül sebebiyle 3 gündür iptal edildiği, Puebla ve Tlaxcala eyaletlerinde de eğitime ara verildiği aktarıldı.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi açıklamasında, yanardağda gözlenen değişimler dolayısıyla "3. Aşama Sarı Yanardağ Alarmı" ilan edildiğini belirtti.

Açıklamada, Puebla ve Morelos eyaletlerinin sınırındaki yanardağda 21 Mayıs'tan bu yana çoğu küçük çapta toplam 573 patlama kaydedildiği ifade edildi.

Halkın patlamalara ve kül yağmurlarına karşı uyarıldığı açıklamada, yanardağdan yayılan dumanın insan sağlığına zarar verebileceği kaydedildi.

Yanardağlar için sarı alarm, orta çaplı patlamalar, çevre bölgelere kül yağmurları ve magma akıntılarının sinyalini verirken bu kapsamda, mecbur olmadıkça dışarı çıkmama ve maske kullanarak dumanı doğrudan solumaktan kaçınma uyarıları yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,6 milyona yaklaştı
2 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesinde hasta yoğunluğu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: (Mersin'deki sağanak) Zarar gören hanelere 10'ar bin liralık yardım gidecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 72. sayısını yayımladı

Benzer haberler

Meksika’da Popocatepetl Yanardağı'nın kül püskürtmesinin ardından sarı alarm verildi

Meksika’da Popocatepetl Yanardağı'nın kül püskürtmesinin ardından sarı alarm verildi

Meksika düzensiz göçle mücadele için sınıra daha fazla ulusal muhafız gönderecek

Meksika sınırında 10 binden fazla düzensiz göçmen, ABD'ye girmek için "42. madde"nin kalkmasını bekliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet