Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,540.10
BTC/USDT
104,636.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Medine'deki ziyaretlerini tamamlayan Türk hacı adayları Mekke'ye geçti

Hac farizasını yerine getirmek için ilk olarak Mediye'ye gelen Türk hacı adayları ve diyanet görevlileri buradan Mekke'ye geçiş yaptı.

Sabri Kesen  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Medine'deki ziyaretlerini tamamlayan Türk hacı adayları Mekke'ye geçti Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Mekke

Hac için kutsal topraklara gelen hacı adayları, ilk olarak Medine'de Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etti. Burada Hazreti Muhammed ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlayan hacı adayları, dua etti.

Türk hacı adayları, sahabe mezarlarının bulunduğu Cennet-ül Baki'yi ve "İslam'ın ilk mescidi" olarak anılan Kuba Mescidi'ni, Mescid-i Kıbleteyn ile Uhud ve Hendek savaşlarının yaşandığı mekanları ve Okçular Tepesi'ni ziyaret etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Medine'deki ziyaretlerini tamamlayan Türk hacı adayları ile Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri Mekke'ye geçti.

31.05.2025

Otellerine yerleşen hacı adayları Kabe'yi ziyaret ediyor. Dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf eden ve tavaf namazı kılan hacı adayları, Safa ile Merve tepeleri arasında say yapıyor.

Sayın bitirilmesinin ardından umreyi tamamlayanlar ise tıraş olarak ihramdan çıkıp, hac gününü ibadetlerle bekliyor.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de Türk hacı adaylarıyla buluştu

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avrupa, ABD ve Kanada başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen Türk hacı adaylarıyla Mekke'de bir araya geldi.

"Hasretini çektiğimiz bu kutlu ibadeti bizlere nasip eden yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun." diyerek hitabına başlayan Erbaş, "Vahyin ve tarihin merkezindeyiz. Mübarek şehir Mekke'deyiz. Geçmiş ve geleceğin buluştuğu yerdeyiz. Dünyanın kalbindeyiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'nın (S.A.V.) doğup büyüdüğü, vahye mazhar olduğu yerdeyiz." diye konuştu.

Mekke'de, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'in yaşadığını, insanlık tarihinin başladığını, yeryüzündeki ilk mescit Kabe'nin inşa edildiğini söyleyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Mekke-i Mükerreme diyoruz. Değerli, cömert Mekke anlamına geliyor. Çünkü Alemlerin Efendisi burada doğdu. Bütün dünyaya Alemlerin Efendisi'ni tanıtan şehir Mekke. Bundan daha büyük bir cömertlik olabilir mi? İnsanlığa kurtuluş reçetesini sunmak kadar büyük bir cömertlik olabilir mi? Onun için Mekke-i Mükerreme diyoruz. Bu şehrin bağrından insanlığın efendisi çıktı. İslam’ın tebliği bu şehirde başladı ve Medine'de devam etti. Mekke'den Medine'ye, Medine'den medeniyete giden kutlu yol ile insanlığın hem tarihi hem talihi değişti."

Erbaş, Hz. Muhammed'in güzel ahlakına vurgu yaparken, peygamberin doğduğu, yaşadığı şehirde onun hayatını, mücadelesini, güzel ahlakını tefekkür ederek, onun sünnetini yaşamaya gayret edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hacı adaylarına haccı iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Erbaş, Hz. Muhammed'in "Her kim hac ibadetini yapar, kötülükten, günahtan uzak durursa, anasının onu doğurduğu günkü günahsız haline dönmüş olur." sözlerini hatırlattı.

Erbaş, haccın, müminler için arınma ve bağışlanma fırsatı olduğuna dikkati çekerek, "Hac ibadeti, müminin kendi hayatı, kalbi, niyeti, hayalleri, arzuları, nefsi, hataları ve günahları ile yüzleşerek kötülük adına ne varsa, aklından, kalbinden ve hayatından çıkarması anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Samimi bir tövbenin ve duanın kendini affettirmesi ihtimalinin olduğu bir ibadet olduğunu kaydeden Erbaş, bu şansı en güzel şekilde kullanmanın herkese nasip olmasını diledi.

Hac ibadetinde her sembolün manasını idrak etmek gerektiğine değinen Erbaş, şöyle devam etti:

"Hac bir okuldur, bir mekteptir. Hac, bir iman ve ahlak eğitimidir. Bu süreçte insan takvayı, sabrı, şükrü öğrenir. Sorumluluğu, dayanışmayı ve fedakarlığı öğrenir. Ahde vefayı, sadakati ve cömertliği öğrenir. Sabrı, tahammülü öğrenir. Hz. Peygamberimiz, 'Mebrur bir haccın karşılığı ancak cennettir' buyuruyor. Cenabıhak hepimize nasip etsin inşallah."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Özgür Gazze Yürüyüşü" yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü
Bodrum'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı

Benzer haberler

Medine'deki ziyaretlerini tamamlayan Türk hacı adayları Mekke'ye geçti

Medine'deki ziyaretlerini tamamlayan Türk hacı adayları Mekke'ye geçti

25 yıldır konuşmayan iki komşu Mekke'de barıştı

Hacı adayları Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı

Hacı adayları Harem-i Şerif'te ibadetlerini yapıyor

Hacı adayları Harem-i Şerif'te ibadetlerini yapıyor
Mekke’de bulunan basın mensupları müzeleri gezdi

Mekke’de bulunan basın mensupları müzeleri gezdi
Suudi Arabistan hacılar için hazır

Suudi Arabistan hacılar için hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet