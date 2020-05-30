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Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin yakınlarından Muhammet Yıldız gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Dünya

Mavi Marmara Gazze ile dayanışma tarihinde 'kilometre taşı'

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için İstanbul'dan yola çıkan Mavi Marmara gemisinin, Gazze ile dayanışma eylemleri tarihinde bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Ali Semerci   | 30.05.2020
Mavi Marmara Gazze ile dayanışma tarihinde 'kilometre taşı'

Gazze

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari,  İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırının 10. yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mavi Marmara gemisinin, ablukanın durumu ve uluslararası toplumun Gazze ile dayanışma hareketiyle ilgilenme biçiminde bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Hudari, "Abluka altındaki Gazze'ye ulaşmaya çalışan Mavi Marmara gemisi, hacmi ve içindeki aktivist sayısı bakımından ilk dayanışma filosuydu. Daha önce dayanışma için Gazze'ye ulaşmaya çalışan başka gemiler de vardı ancak Mavi Marmara, aktivist sayısı açısından daha büyüktü." dedi.

İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine saldırmasının, o dönemde zor şartlar altında yaşayan ve saldırıyı an be an takip eden Filistinlileri şoke ettiğini vurgulayan Hudari, "Geminin Gazze'ye ulaşmasının engellenmesine ve aktivistlerden şehit düşenler olmasına rağmen onların insani mesajları Gazze halkına ulaştı." diye konuştu.

Aktivistlerin, İsrail askerlerinin saldırısına rağmen mesajlarından vazgeçmemelerini takdir eden Hudari, "Türk şehitler, başkalarının yaşaması için kendilerini feda etti. Kanları ve çabaları boşa gitmedi." yorumunu yaptı.

Bu olaydan önce Gazze'deki insani ve ekonomik durumun çökmüş halde olduğunu aktaran Hudari, Mavi Marmara gemisinin, Gazze'ye uygulanan ablukanın kısmen hafifletilmesi için İsrail'e baskı faktörü oluşturduğunu söyledi.

Hudari, Gazze'deki durumun hala zor ve daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, yeni fikirler ve yöntemler için de çaba gösterme çağrısında bulundu.

Uluslararası toplumdan bu saldırının üzerinde durmasını ve faillerini yargılamasını isteyen Hudari, "İşlenen suç çok net. Ortada, uluslararası sularda bulunan insanlara saldırı var." dedi.

Hudari, uluslararası toplumun, Gazze'ye uygulanan ablukayı kaldırmak için çalışmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Gazze'ye insani yardım götürülen Mavi Marmara gemisine, uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından 31 Mayıs 2010'da düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50'yi aşkın kişi yaralanmıştı. Mavi Marmara saldırısı, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

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