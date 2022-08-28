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Dünya

Malezya'da iktidar partisinden erken seçim ve eski Başbakan Necip'e destek çağrısı

Malezya'da iktidardaki Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, partililere, erken genel seçimler ve yolsuzluk davasından hapsedilen eski Başbakan Necip Rezak'a Kraliyet affı verilmesi için kamuoyu oluşturma çağrısında bulundu.

İdris Sülün   | 28.08.2022
Malezya'da iktidar partisinden erken seçim ve eski Başbakan Necip'e destek çağrısı

Kuala Lumpur

UMNO Başkanı Ahmed Zahid, dün UMNO genel merkezinde Necip'in ailesinin de aralarında olduğu yaklaşık 3 bin parti mensubu ile bir araya gelerek hapsedilen eski Başbakan'a destek verdi ve erken seçim çağrısını yineledi.

Ahmed Zahid, "Zamanı geldiğinde (Necip'e) af için imza kampanyasını desteklemeye hazır olmalıyız. Gelecekte bunu değerlendirmeyi ve yürütmeyi Kral'ın bilgeliğine bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

UMNO Başkanı, nihai temyiz başvurusunun da reddedilmesiyle hapis cezasını çekmeye başlayan Necip'in "siyasi zulmün kurbanı olduğunu ve hiçbir zaman kendisine yöneltilen suçlamaların düşürülmesini istemediğini" iddia etti.

Necip'in çocukları Mohd Nizar Necip ve Nooryana Najwa Necip etkinlikte söz alan konuşmacılar arasında bulunurken Necip'in eşi Rosmah Mansor da salonda hazır bulundu.

Başbakan İsmail Sabri Yakup, seçimler öncesinde ekonomiyi canlandırmaya ve enflasyonu kontrol altına almaya odaklanmak istediğini söylerken, parti Başkanı Ahmed Zahid son birkaç aydır erken genel seçimler için tüm gücüyle kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.

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