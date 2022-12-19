Dolar
18.65
Euro
19.78
Altın
1,795.34
ETH/USDT
1,183.90
BTC/USDT
16,729.00
BIST 100
5,374.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kadın Emeği Zirvesi'ne katılıyor
logo
Dünya

Malezya'da Enver İbrahim hükümeti meclisin üçte ikisinden güvenoyu aldı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in hükümeti güven oylamasında meclisteki milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini aldı.

Mehmet Alaca   | 19.12.2022
Malezya'da Enver İbrahim hükümeti meclisin üçte ikisinden güvenoyu aldı

Kuala Lumpur

Ülkede 19 Kasım'da düzenlenen genel seçimlerin ardından bazı partilerle ittifak yapan Enver İbrahim'in kurduğu birlik hükümeti, güven oylamasından başarıyla geçti.

Enver İbrahim'in hükümeti, 222 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada 148 milletvekilinin desteğini alarak 2008'den bu yana hiçbir liderin elde edemediği üçte iki çoğunluğa ulaştı.

Parlamento başkanı da seçildi

Malezya parlamentosu bugün yapılan ilk oturumda yeni başkanını da seçti.

Johari Abdul, Azhar Azizan Harun'un yerine "Dewan Rakyat" olarak bilinen parlamentonun yeni başkanı seçildi.

Johari, Başbakan Enver İbrahim tarafından önerilmişti.

Enver İbrahim seçimlerde 82 sandalye elde etmişti

Genel seçimleri 82 sandalye ile önde tamamlayan Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı (PH) ve 73 sandalyeye ulaşan Muhyiddin Yasin liderliğindeki Ulusal İttifak (PN), sonuçların açıklanmasının ardından hükümet kurma çalışmaları için görüşmelere başlamıştı.

Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki Ulusal Cephe (BN), seçimleri önde tamamlayan Umut İttifakı'nı destekleyerek başa baş biten seçimlerin ardından Enver İbrahim'e başbakanlık yolunu açmıştı.

BN'nin ardından GPS ve Gabungan Rakyat Sabah (GRS) partilerinin de katılımıyla Enver İbrahim, hükümetinin Malezya Meclisinde üçte ikilik çoğunluğa sahip olacağını ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin İstanbul-Buenos Aires uçağında Dünya Kupası finali heyecanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye sıfır atık önlemlerini savunmada lider
Hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterine giriyor
Selim-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
ABD'li sanatçı Della Miles'ten göçmenler konusunda dünyaya çağrı

Benzer haberler

Malezya'da Enver İbrahim hükümeti meclisin üçte ikisinden güvenoyu aldı

Malezya'da Enver İbrahim hükümeti meclisin üçte ikisinden güvenoyu aldı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet