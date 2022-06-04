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Macron: Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiğinde diplomatik kanallardan çıkış yolu inşa edebilelim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı bittiğinde diplomatik kanallardan çıkış yolu inşa edebilmek için "Rusya'yı küçük düşürmemek" gerektiğini belirtti.

Esra Taşkın   | 04.06.2022
Macron: Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiğinde diplomatik kanallardan çıkış yolu inşa edebilelim

Paris

Macron, basına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tırmanma riski olup olmadığının sorulması üzerine, durumun endişe verici olduğunu, bu nedenle Aralık 2021'den bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin sayısını sayamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, bu görüşmelerin, şeffaflık içinde ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin isteği üzerine gerçekleştiğini dile getirdi.

"Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz”

"Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim." diyen Macron, arabulucu rolünü Fransa'nın üstlenmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Macron, "Putin'in, halkı, kendisi ve tarih için temel ve tarihi bir hata yaptığını düşünüyorum ve bunu ona söyledim." dedi. Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı'nın kendisini izole ettiğini ve bu durumdan çıkmasının zor olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı hazırladığı 6'ıncı yaptırım paketine işaret eden Macron, Ukrayna'ya mali ve askeri desteğin artırılmasını istediklerini vurguladı.

Macron, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidip gitmeyeceği sorusu üzerine de şubatta savaşı önlemek için bölgeye gittiğini, Kiev'e gitme fikrine kapalı olmadığını kaydetti.​​​​​​​

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