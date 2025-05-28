Dolar
39.05
Euro
44.31
Altın
3,322.44
ETH/USDT
2,636.70
BTC/USDT
108,780.00
BIST 100
9,227.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme öncesi açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Macron, Gazze konferansıyla Filistin Devleti'nin tanınmasına yeni bir ivme kazandırmak istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, haziranda ABD'nin New York eyaletinde yapılacak Gazze konulu konferansı, Filistin Devleti'nin tanınması konusunda yeni bir ivme kazandırmak için düzenleyeceklerini söyledi.

Esra Taşkın  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Macron, Gazze konferansıyla Filistin Devleti'nin tanınmasına yeni bir ivme kazandırmak istiyor

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Endonezya'ya düzenlediği ziyarette, mevkidaşı Prabowo Subianto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Macron, Endonezya'nın çeşitliliği dolayısıyla dünyayı şaşırttığını belirterek bu ülkenin 17 binden fazla adayı bir araya getirdiğini kaydetti.

Dünyadaki büyük krizler konusunda Fransa ve Endonezya'nın aynı yaklaşıma sahip olduğuna işaret eden Macron, iki ülkenin uluslararası hukuka bakışının aynı olduğunu ve bu konuda çifte standarda yer olmadığını söyledi.

Macron, "Bu nedenle ikimiz de Ukrayna'da önce derhal bir ateşkesin sağlanması olmak üzere, güçlü ve kalıcı bir barışı savunuyoruz. İkimiz de Orta Doğu'da çatışmaya son vermek ve barışın yolunu tekrar almak için çalışıyoruz." diyerek böylelikle Filistinliler ve İsrailliler olmak üzere herkesin güvenliğini sağlamayı hedeflediklerine işaret etti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının uyandırdığı duyguların ve Fransa ve Avrupa'nın tutumuyla ilgili sorunarın farkında olduğunu dile getiren Macron, bu konuda "Fransa çifte standart tanımıyor." dedi.

"7 Ekim 2023 olaylarını kınadıklarını ve İsrail'in kendini müdafaa etme hakkını tanıdıklarını" kaydeden Macron, ancak söz konusu tarihten itibaren ateşkes talep ettiklerini ve barışın sağlanması ve insani yardımın gelmesi için çabaladıklarını ifade etti.

Macron, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu nedenle, iki devletli (çözüme), karşılıklı tanımaya götürebilecek bir süreci yeniden bulabilmek için hareket ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı (Subianto) siz de tam olarak bu tutumu savundunuz yani bugün yalnızca siyasi bir duruşun barışı yeniden tesis edebileceğini ve onu uzun vadede inşa edebileceğimizi ifade eden tutumu... Bir Filistin Devleti'nin tanınmasının yanı sıra İsrail devletinin ve ülkenin bölgede barış ve güven içinde yaşayabilme hakkının tanınması yönünde yeni bir ivme kazanmak adına yakında Suudi Arabistan'la birlikte New York'ta Gazze hakkında bir konferans düzenleyeceğiz."

İki ülkenin de kimseyle savaşmak veya kimseye bağlı olmak istemediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Macron, Fransa ve Endonezya arasında güçlendirilmiş ortaklığa inandıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hızlı trenlerde bayram temizliği yapıldı
Tunca Nehri'nin debisi mayıs yağmurlarıyla 2 kat arttı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli Sarıboğa'dan "etkin pişmanlık" ifadesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu yıl yüzde 51,5'i kadın, 84 bin 942 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklarda
Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Usluer'den, Türk dış politikasında İstanbul'un artan önemine vurgu

Benzer haberler

Macron, Gazze konferansıyla Filistin Devleti'nin tanınmasına yeni bir ivme kazandırmak istiyor

Macron, Gazze konferansıyla Filistin Devleti'nin tanınmasına yeni bir ivme kazandırmak istiyor

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto: Filistin'i tanırsa İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız

DSÖ'den "Gazze'deki açlık ve kıtlık çok yüksek seviyelere ulaştı" uyarısı

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in yardım merkezine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı

İsrail'in yardım merkezine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı
El-Avde ve Endonezya hastanelerinden 7 yaralı, 54 sağlık personeli ve refakatçi tahliye edildi

El-Avde ve Endonezya hastanelerinden 7 yaralı, 54 sağlık personeli ve refakatçi tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet