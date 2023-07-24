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Dünya

Macron, Fransa'da gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle çıkan kaostan ders aldığını söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Belediye binalarının, spor salonlarının, kütüphanelerin yakılmasına yol açan bu şiddet ve yağmadan benim çıkardığım ders; asayiş, asayiş, asayiş." ifadesini kullandı.

Alaattin Doğru  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Macron, Fransa'da gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle çıkan kaostan ders aldığını söyledi

Ankara

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 27 Haziran'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan ve ülkede günlerce kaos yaşanmasına sebep olan olaylardan ders çıkardığını, bu tür durumların asayişin sağlanmasıyla çözülebileceğini belirtti.

Macron, bağımsızlık talepleriyle gündeme gelen ülkenin denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'ya geçişinde TF1 ve France 2 televizyonlarına demeç verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, ülkede haziran sonunda başlayıp temmuzun ortalarına kadar devam eden protestolarda yaşanan talan ve yağmalara karşı adaletin cevabının sert olacağını söyledi.

"Belediye binalarının, spor salonlarının, kütüphanelerin yakılmasına yol açan bu şiddet ve yağmadan benim çıkardığım ders; asayiş, asayiş, asayiş." diyen Macron, bu süreçte çözüm sağlayamadığı gerekçesiyle sık sık eleştirilen Başbakan Elisabeth Borne'a ise güveninin tam olduğunu kaydetti.

"Herkes yasalara saygı duymalı"

Macron, 17 yaşında polis kurşunuyla öldürülen Nael için Marsilya'da 2 Temmuz'da düzenlenen protestolarda atılan plastik merminin kafasına isabet ettiği Hedi isimli gencin yaralanmasından sorumlu polislerin gözaltına alınmasına tepki gösteren polis müdürünün tavrına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Polis teşkilatının hissiyatlarını anladığını vurgulayan Macron, "Herkes yasalara saygı duymalıdır. Hiç kimse yasaların üstü bir konumda değildir." dedi.

Macron, polis şiddetinin müsebbibi olarak sık sık eleştirilen ve 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan olayları daha da kızıştırdığı yorumları yapılan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin için ise "Çok iyi bir iş çıkardı." ifadesini kullandı.

Ülkede gelecek aylarda görüşülmesi beklenen göçmen yasasına ilişkin muhalefetin mecliste görüşmeleri tıkaması ihtimaline ilişkin de konuşan Macron, yasal olarak her zaman bir yol bulunduğunu dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, bu ifadesinin bir tasarının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesini sağlayan Anayasanın tartışmalı 49.3 maddesini kastedip etmediğine ilişkin yorum yapmadı.

Macron, düzensiz göçmen girişini azaltmak istediklerine işaret etti.

Macron'a göre Fransa yangınlara hazırlıklı

Macron, Hint-Pasifik'te işlerinin hala bitmediği değerlendirmesinde bulunarak Fransa'nın bölgede hala etkili olduğunu savundu.

Ülkede mevsim normallerinin üstünde seyreden yüksek sıcaklık kaynaklı orman yangınlarına ilişkin ise Fransa'nın gelecek yıla oranla daha hazırlıklı olduğunun altını çizen Macron, geçen yıl uzun süre gündemde kalan enerji krizinde ana rol oynayan elektrikte ise yüzde 10 gibi bir artış düşündüklerini kaydetti.


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