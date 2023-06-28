Dolar
26.05
Euro
28.42
Altın
1,907.22
ETH/USDT
1,833.20
BTC/USDT
30,109.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Macaristan'ın, İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu ertelediği belirtildi

Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu sonbahara ertelediği bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Macaristan'ın, İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu ertelediği belirtildi

Budapeşte

Parlamentodaki muhalefet partilerinden Demokratik Koalisyonu (DK) milletvekili Agnes Vadai, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve hükümetteki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisinin, yakın zamanda yapılması planlanan onay oturumunda İsveç'in üyeliği için oylama planlamadığını bildirdi.

Vadai'nin yanı sıra DK partisinden diğer bir milletvekili de onay oturumunun sonbahara ertelendiği bilgisini doğruladı.

İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki üst düzey toplantı 6 Temmuz'da yapılacak

İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey toplantının, 6 Temmuz'da, Brüksel'de yapılacağı bildirilmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın, bir NATO zirvesine ilk kez üye olarak katılacağını hatırlatarak, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalıştıklarını belirtmişti.

Bu amaçla bu hafta başında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Brüksel'deki NATO karargahında üst düzey bir toplantı teklifi yaptığını anımsatan Stoltenberg, daha önce zamanını açıklamadığı toplantının, "gelecek hafta perşembe günü" düzenleneceğini kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altun: NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler İslam karşıtı teröristlerin yıkıcı davranışlarına izin veremez
İki bina arasına sıkışan kurbanlık koyunu itfaiye kurtardı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kilis'te çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez
Adalet Bakanı Tunç: İnsanların kutsallarına hakaret, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez

Benzer haberler

ABD'den İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakılması olayına "saygısız ve incitici" yorumu

ABD'den İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakılması olayına "saygısız ve incitici" yorumu

Ürdün: Kur'an-ı Kerim yakılması kabul edilemez bir tahrik ve ırkçılık eylemidir

Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

Macaristan'ın, İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu ertelediği belirtildi

Macaristan'ın, İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu ertelediği belirtildi
Altun: NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler İslam karşıtı teröristlerin yıkıcı davranışlarına izin veremez

Altun: NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler İslam karşıtı teröristlerin yıkıcı davranışlarına izin veremez
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet