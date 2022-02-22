Macaristan'dan Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini açıkladı.
Budapeşte
Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Başbakan Orban'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le telefonda Rusya-Ukrayna krizini görüştüğünü söyledi.
Görüşmede, Macaristan'ın, komşu Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirten Orban, ülkesinin, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydetti.
Orban, ülkesinin, durumun çözümüne yönelik Avrupa Birliği'nin (AB) adımlarını destekleyeceğini vurgulayarak bu kapsamda sürekli olarak Batılı müttefikleriyle görüştüklerini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.