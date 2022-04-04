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Dünya

Macaristan'daki genel seçimi, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı

Macaristan'da yapılan genel seçimi halihazırda hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.

Mehmet Yılmaz   | 04.04.2022
Macaristan'daki genel seçimi, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı

Budapest

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) paylaştığı verilere göre, oyların yüzde 77'si sayıldı. Bu sonuçlara göre, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 50'sini, Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" oyların yüzde 41'ini, aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise oyların yüzde 7'sini alarak mecliste temsil hakkı kazanıyor.

Bu sonuçla 199 sandalyeli mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonu 135, Macaristan için Birlik 57 ve aşırı sağcı Mi Hazank ise 7 milletvekili ile temsil hakkı kazanıyor. Sonuçlara göre 135 milletvekili çıkarmayı başaran Fidesz, 3'te 2'lik çoğunluğu da elde ediyor.

NVI, seçime katılan oranının yüzde 68 olduğunu açıkladı.

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