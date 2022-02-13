Dolar
13.51
Euro
15.35
Altın
1,859.35
ETH/USDT
2,890.30
BTC/USDT
42,291.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun’da şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşları buluşmasında konuşuyor.
logo
Dünya

Macaristan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı

Macaristan, vatandaşlarına Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimin yol açtığı güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'ya seyahatlerini erteleme tavsiyesinde bulundu.

Mehmet Yılmaz   | 13.02.2022
Macaristan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Budapeşte

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşlara, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim nedeniyle zorunlu olmadıkça Ukrayna'ya seyahat etmemeleri ve planlanan seyahatlerini ertelemeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, tüm uyarılara rağmen Ukrayna'ya seyahat eden veya orada kalmaya karar veren vatandaşlara, güvenlik durumu nedeniyle konsolosluğun yardım sağlayamayabileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 919 bin 255'e çıktı
Güney Kore’de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzattı
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 3 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'de 67 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Rusya’nın Stockholm Büyükelçisine göre Batı'nın yaptırımları Putin’in umurunda değil

Rusya’nın Stockholm Büyükelçisine göre Batı'nın yaptırımları Putin’in umurunda değil

Macaristan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı

Patrik Bartholomeos'tan Ukrayna ile Rusya'ya barış çağrısı

Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü
AB: Ukrayna'daki diplomatik misyonlarımız kapanmıyor

AB: Ukrayna'daki diplomatik misyonlarımız kapanmıyor