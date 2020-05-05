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Dünya

Macaristan Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi karşıtı siyasi deklarasyonu kabul etti

Macaristan Parlamentosu'nda, hükümete İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamaması yönünde çağrı yapan siyasi deklarasyon kabul edildi.

Mehmet Yılmaz   | 05.05.2020
Macaristan Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi karşıtı siyasi deklarasyonu kabul etti

Budapest

Macaristan Parlamentosu'nda, hükümete İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamaması yönünde çağrı yapan siyasi deklarasyon kabul edildi.

Hükümetin koalisyon ortağı Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) milletvekilleri tarafından parlamentoya sunulan deklarasyon, 35 ''hayır", 3 ''çekimser'' ve 115 ''evet'' oyuyla onaylandı.

Deklarasyonda, hükümete İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamaması ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarında da aynı duruşu sergilemesi çağrısı yapıldı.

İstanbul Sözleşmesi'nin göçmenlere cinsiyet üzerinden iltica hakkı sağladığı öne sürülen deklarasyonda ayrıca, sözleşmenin Macaristan'ın göç politikasını olumsuz etkileyebileceği iddia edildi.

Sözleşme, Macar hükümeti tarafından 2014'te imzalanmış, parlamentoda onaylanmadığı için yürürlüğe girmemişti.

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