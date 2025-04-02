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RAMS Park'ta toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, otobüslerle Ülker Stadı'na hareket ediyor.
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Dünya

Macaristan, çifte vatandaşları güvenlik gerekçesiyle Macar vatandaşlığından çıkarmaya hazırlanıyor

Macaristan’da iktidardaki Fidesz Partisi (Macar Yurttaş Birliği), üçüncü ülke kökenli çifte vatandaşların, "ulusal güvenliği tehdit etmeleri" durumunda belirli bir süreliğine Macar vatandaşlığından çıkarılmaları için meclise yasa tasarısı sundu.

Aşkın Kıyağan  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Macaristan, çifte vatandaşları güvenlik gerekçesiyle Macar vatandaşlığından çıkarmaya hazırlanıyor

Budapeşte

Başbakan Viktor Orban’ın partisi Fidesz tarafından meclise sunulan yeni yasa tasarısı, "yabancı güç ve oluşumların çıkarları doğrultusunda hareket eden, bu nedenle toplum düzenini ve ulusal güvenliği tehdit eden kişilerin" Macaristan vatandaşlığından 10 yıl süreyle çıkarılmasını öngörüyor.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB), İsviçre, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda dışındaki üçüncü ülke kökenli çifte vatandaşlar, toplum düzeni ve ulusal güvenliği tehdit ettikleri gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

Macar basınında yer alan haberlerde ise vatandaşlığın belirli bir süre için iptal edilmesinin uluslararası uygulamalarla uyuşmadığı, vatandaşlığın ya süresiz iptal edildiği ya da bireylerin çifte vatandaşlık haklarından feragat ettiğine işaret ediliyor.

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