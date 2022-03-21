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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Lüksemburg, Ukraynalı mültecilere Suriyelilerden farklı davranılmasına karşı

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, "Avrupa'da insanların ten rengine, diline, dinine göre davranmak kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Rabia İclal Turan, Nur Asena Ertürk   | 21.03.2022
Lüksemburg, Ukraynalı mültecilere Suriyelilerden farklı davranılmasına karşı

Ankara

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Ukraynalı mültecilere Suriyelilerden farklı davranılmasına "tamamen karşı olduğunu" belirterek, "Avrupa'da insanların ten rengine, diline, dinine göre davranmak kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Asselborn, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) kapsamında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Asselborn, Ukraynalı mülteciler için yaptıklarının görevleri olduğunu ve bunun diğer bölgelerden gelenler için de yapılması gerektiğini söyledi.

Ukraynalı mülteciler ile Suriye veya diğer bölgelerden gelenlere farklı davranılmasına karşı olduğunu ifade eden Asselborn, "Avrupa'da insanların ten rengine, diline, dinine göre davranmak kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) göç politikalarıyla ilgili bir soruya Asselborn, "Bununla ilgili iki önemli kelime var: Dayanışma ve sorumluluk." yanıtını verdi.

Asselborn, AB'nin her ülkesinin göç konusunda iyi olmadığını belirterek, "Bazı ülkelerde genel olarak büyük sorunlar var, bu nedenle Avrupa göç politikası oluşturulması gerekiyor. AB, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunduğumuz bir yerse, AB değerlerine uygun ortak bir göç politikasına sahip olmak için bir araya gelmeliyiz." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşını değerlendiren Asselborn, "Bu barbarlıktır, bu Ukrayna halkının katliamıdır." ifadesini kullandı.

AB'nin Rusya'ya yaptırımları

Asselborn, Ukrayna'ya saldırı nedeniyle Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar konusunda AB'nin 27 ülkesinin, "aynı çizgide" ve "dayanışma" içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dünyayı değiştirebilecek olan şey sadece yaptırımlar değil. Ancak burada, uluslararası hukukun temel kurallarına uymayan Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ile iş yapmaya veya finansal faaliyetlerde bulunmaya devam edemeyeceğimizi göstermek istedik."

Asselborn, "Aslında Rusya kendini cezalandırdı, çünkü ülkeden ayrılan çok sayıda Amerikalı ve Avrupalı şirket var. Ne yazık ki bu durum, Rusya'daki işsizliği de artıracak." dedi.

Avrupa Komisyonu'nun, şu anda AB'nin enerji bağımsızlığı üzerinde çalıştığını anımsatan Asselborn, bu geçişin "çok önemli" olduğunu vurguladı.

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