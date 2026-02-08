Dolar
Dünya

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde eski bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Ethem Emre Özcan  | 08.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi Fotoğraf: Ahmad Said/AA

Beyrut

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, kentin kuzeyindeki Tebbene Mahallesi'nde eski bir bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Beş katlı olduğu belirtilen binanın çökmesinin ardından olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sivil Savunma Genel Müdürü İmad Hureyş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, enkazdan 15 kişinin çıkarıldığını, 6 kişinin sağ kurtarıldığını, 9 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kurtarma ekipleri enkaz altında olduğu değerlendirilen 8 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Trablusşam Belediye Başkanı Abdulhamid Kerime, daha önce binanın çökmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

