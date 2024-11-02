Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.32
ETH/USDT
2,486.00
BTC/USDT
69,205.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.
logo
Dünya

Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'te İsrail saldırılarının sebep olduğu yıkımı AA görüntüledi

İsrail'in bu hafta hava saldırılarının sıklığını ve şiddetini artırdığı Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'teki yıkım her geçen gün derinleşiyor.

Faruk Hanedar  | 02.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'te İsrail saldırılarının sebep olduğu yıkımı AA görüntüledi

Baalbek

Baalbek'in çeşitli bölgelerindeki şiddetli İsrail saldırılarının sebep olduğu yıkım AA kameralarına yansıdı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün düzenlenen saldırılarda 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye çıktığı bildirildi.

İsrail'in bölgeye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 30 Ekim'de 20 kişi ve 31 Ekim'de 11 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kentin geniş bir bölgesi için çarşamba ve perşembe günleri tahliye uyarısı yayınlamış, bu uyarıların ardından bölge halkı güvenli bölgelere göç etmeye başlamıştı.

Bazı saldırıların tahliye uyarısı yapılan bölgelerin dışında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Yoğun ve şiddetli saldırılardan dolayı bölge halkının göç etmesiyle bombardımanın olmadığı saatlerde kente sessizlik hakim olurken yıkımın boyutu da her geçen gün artıyor.

Türkmenlerin evleri de hasar gördü

Öte yandan İsrail, Lübnan Türkmenlerinin yaşadığı Duris'e de çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda bazı Türkmen ailelerin evleri hasar gördü.

Evi hasar gören Türkmenlerden Lama Gorli, AA muhabirine, "Saldırı olduğunda burada değildik çünkü güvende olmak için sürekli olarak yer değiştirdik. Ancak evimiz için korkuyorduk." dedi.

Gorli, tahliye uyarısı öncesinde can güvenlikleri için yer değiştirdiklerini ve şu anda akrabalarının yanında kaldıklarını kaydetti.

Tek temennilerinin savaşın bitmesi olduğunu belirten Gorli, "Psikolojik olarak yorulduk artık bu savaş bitsin istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı
Kazakistan'da Türk şirketlerinin kariyer imkanları tanıtıldı
İletişim Başkanı Altun: Var gücümüzle İsrail'in zulmüne son vermek için çalışacağız
DMO'dan tıbbi malzeme alımı iddialarına yalanlama

Benzer haberler

Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'te İsrail saldırılarının sebep olduğu yıkımı AA görüntüledi

Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'te İsrail saldırılarının sebep olduğu yıkımı AA görüntüledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın Baalbek kentine saldırılarında son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Baalbek'e düzenlediği 5 hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Baalbek halkı kenti terk ediyor

İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Baalbek halkı kenti terk ediyor
İzmir'de 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremin üzerinden 4 yıl geçti

İzmir'de 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremin üzerinden 4 yıl geçti
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Baalbek şehri, İsrail tehdidi altında

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Baalbek şehri, İsrail tehdidi altında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet