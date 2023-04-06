Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine bu kez üç havan mermisi atıldı
İsrail basını, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan bir dizi roketin ardından akşam saatlerinde de üç havan mermisinin atıldığını geçti.
Kudüs
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine gün içinde atılan onlarca roketin ardından akşam saatlerinde de üç havan mermisinin atıldığı bildirildi.
İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, Lübnan'ın güneyinden atılan üç havan mermisi İsrail'in kuzeyindeki Metulla beldesindeki açık araziye düştü ve olayda yaralanan olmadı.
İsrail Ordu Sözcülüğü de, Lübnan sınırından havan mermisi atıldığı yönünde haber aldıklarını, bölgede yaptıkları araştırmanın sonunda olayı doğruladıklarını açıkladı.
İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti.
Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da roket saldırıları nedeniyle güvenlik kabinesini toplayacağı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.