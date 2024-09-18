Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti
Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 8 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.
İstanbul/Beyrut
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde çoğunlukla Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle 9 kişi öldü, 200'ü ağır 2 bin 800 kişi yaralandı.
- MOSSAD’ın Lübnan’da patlatılan çağrı cihazı pillerine patlayıcılar yerleştirdiği iddia edildi
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- İsrail’in çağrı cihazlarını patlatması sonucu 9 Lübnanlı hayatını kaybetti
Çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 8 yaşındaki Lübnanlı bir çocuk da hayatını kaybetti. Sosyal medyada aktivistlerin yaptığı paylaşımlarda ölen çocuğun isminin Fatıma Cafer Abdullah olduğu belirtildi.
Israel killed Fatima Abullah [10 years old] today in Lebanon then had the audacity to post about children. https://t.co/w1ZHpZJFrm pic.twitter.com/8K6eNKFFq1— Suppressed News. (@SuppressedNws) September 17, 2024
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Fatıma ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinde yer alan Sareen kasabasında ailesinin evinde bulunduğu sırada patlama meydana geldi.
Lübnanlı bazı sosyal medya kullanıcıları, patlamalarda çok sayıda sivilin de zarar gördüğüne dikkati çekerken, çağrı cihazı kullanan bazı doktorların kurbanlar arasında yer aldığı, 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği, cihazların infilak ettiği yerlerin bir bölümünün kalabalık sivil mekanlar olduğu yorumunda bulundu.
Çağrı cihazlarının patlatılması
Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.
Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.