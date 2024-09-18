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Dünya

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 8 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

Muhammed Emin Canik, Wassim Samih Seifeddine  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti

İstanbul/Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde çoğunlukla Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle 9 kişi öldü, 200'ü ağır 2 bin 800 kişi yaralandı.

Çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 8 yaşındaki Lübnanlı bir çocuk da hayatını kaybetti. Sosyal medyada aktivistlerin yaptığı paylaşımlarda ölen çocuğun isminin Fatıma Cafer Abdullah olduğu belirtildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Fatıma ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinde yer alan Sareen kasabasında ailesinin evinde bulunduğu sırada patlama meydana geldi.

Lübnanlı bazı sosyal medya kullanıcıları, patlamalarda çok sayıda sivilin de zarar gördüğüne dikkati çekerken, çağrı cihazı kullanan bazı doktorların kurbanlar arasında yer aldığı, 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği, cihazların infilak ettiği yerlerin bir bölümünün kalabalık sivil mekanlar olduğu yorumunda bulundu.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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