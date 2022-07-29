Dolar
17.95
Euro
18.30
Altın
1,755.00
ETH/USDT
1,744.10
BTC/USDT
23,903.00
BIST 100
2,543.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'da büyük liman patlamasının sembolü silo, yangın nedeniyle yıkılma riski taşıyor

Lübnan'da 2 yıl önce büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'ndaki tahıl silosu, bir aydır devam eden yangın nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

İdiris Okuduci   | 29.07.2022
Lübnan'da büyük liman patlamasının sembolü silo, yangın nedeniyle yıkılma riski taşıyor

Beyrut

Limandaki patlamanın sembolü haline de gelen buğday silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar yıkılmadan harabe halinde bırakıldı.

Siloda bulunan buğday ise bu ay havaların ısınmasıyla alevlendi. Binaya yaklaşamayan itfaiye ekipleri, olası söndürme operasyonu sırasında silonun yıkılmasından endişe ediyor.

Lübnan Sağlık ve Çevre Bakanlığı yangın nedeniyle artan çevre kirliliği ve muhtemel yıkımdan dolayı meydana gelecek zararlı havaya karşı Beyrutluları uyaran bir açıklama yaptı.

Açıklamada, liman çevresindeki vatandaşların maske takması ve mümkün olmadıkça limana yaklaşmamaları istendi.

AA muhabiri özellikle gece saatlerinde çıplak gözle görülebilen yangını yakından görüntüledi. Limanda devam eden yangına kimsenin müdahale etmediği ve çevreye dumanların yükseldiği görülüyor.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bugün trajik liman patlamasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralananlarla dayanışma amacıyla 4 Ağustos'u ülke genelinde ulusal tatil ilan ettiklerini açıklamıştı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Sanatçı İlhan İrem 67 yaşında vefat etti
Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı
İstanbul’da yıkım sırasında zarar gören binadaki 5 daire boşaltıldı

Benzer haberler

Lübnan'da büyük liman patlamasının sembolü silo, yangın nedeniyle yıkılma riski taşıyor

Lübnan'da büyük liman patlamasının sembolü silo, yangın nedeniyle yıkılma riski taşıyor

Lübnan'da liman patlamasının yaşandığı 4 Ağustos ulusal tatil ilan edildi

Lübnan'da ekmek krizinin ardından Meclis devreye girdi

İsrail deniz sınırının çizilmesini hızlandırmak için Lübnan'a "havuç ve sopa" politikası uyguluyor

İsrail deniz sınırının çizilmesini hızlandırmak için Lübnan'a "havuç ve sopa" politikası uyguluyor
UNICEF: Su krizi milyonlarca Lübnanlıyı riske atıyor

UNICEF: Su krizi milyonlarca Lübnanlıyı riske atıyor
Lübnan'da 2 yıl önceki liman patlamasının enkazından alevler yükseldi

Lübnan'da 2 yıl önceki liman patlamasının enkazından alevler yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet