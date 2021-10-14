Dolar
9.16
Euro
10.64
Altın
1,796.23
ETH/USDT
3,764.00
BTC/USDT
57,530.00
BIST 100
1,415.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan yargısı, Beyrut patlamasını soruşturan hakimi görevden alma talebini ikinci kez reddetti

Lübnan Temyiz Mahkemesinin, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ı "görevden alma" talebini ikinci kez reddettiği belirtildi.

Mahmut Geldi   | 14.10.2021
Lübnan yargısı, Beyrut patlamasını soruşturan hakimi görevden alma talebini ikinci kez reddetti

Beyrut

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Temyiz Mahkemesi liman patlamasını soruşturan Bitar'ın görevden alınması talebiyle 12 Ekim'de yapılan başvuruyu karara bağladı.

Bitar'ın görevden alınması talebinin Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildiği aktarılan haberde, Mahkemenin, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten hakim Bitar'ı görevden alma yetkisine sahip olmadığı ifade edildi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı, 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'a mensup bakanların, hakim Bitar'ın yerine soruşturmaya başkasının atanması talebi nedeniyle dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamamıştı.

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, halihazırda Bitar'ın görevden alınması talebiyle Beyrut'ta gösteri düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da son 5 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Rusya'da 'günlük en yüksek' Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi
TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışması için 7 bin 400 gönüllü seçilecek
Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı
Bilim Kurulu Üyesi Şener: Obezite hastaları mutlaka Kovid-19 aşısı yaptırmalı

Benzer haberler

Lübnan yargısı, Beyrut patlamasını soruşturan hakimi görevden alma talebini ikinci kez reddetti

Lübnan yargısı, Beyrut patlamasını soruşturan hakimi görevden alma talebini ikinci kez reddetti

Lübnan Hizbullahı ve Emel Hareketinden orduya 'göstericilerin üzerine ateş açanların yakalanması' çağrısı

Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 6 ölü, 20 yaralı

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturması Mikati hükümetinde çatlağa yol açtı

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturması Mikati hükümetinde çatlağa yol açtı
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn, Japonya'dan neden kaçtığını anlattı

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn, Japonya'dan neden kaçtığını anlattı
Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturma yine askıya alındı

Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturma yine askıya alındı