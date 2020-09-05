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Dünya

Lübnan ordusu, DEAŞ ile bağlantılı terör hücresini çökerttiğini duyurdu

Lübnan Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik uygulamaları çerçevesinde DEAŞ ile bağlantılı terör şebekesinin mensuplarının yakalandığı belirtildi.

Muhammed Semiz   | 05.09.2020
Lübnan ordusu, DEAŞ ile bağlantılı terör hücresini çökerttiğini duyurdu

Beyrut

Lübnan ordusu, DEAŞ ile bağlantılı bir terör hücresinin düzenlenen operasyonla çökertildiğini açıkladı.

Lübnan Ordusu İstihbarat Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik uygulamaları çerçevesinde DEAŞ ile bağlantılı terör şebekesinin mensuplarının yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın şebekenin lideri ve 21 Ağustos'ta Keftun beldesinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıda kullanılan aracın sahibi Halid et-Tellavi'ye kadar ulaştığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin farklı tarihlerde ülkenin kuzeyinde ve Beka'da yaptığı bir dizi operasyonla terör şebekesinin üyelerini yakaladığı belirtilen açıklamada, yakalanan üyelerin sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

Açıklamada, söz konusu terör şebekesinin faaliyetlerini finanse etmek için hırsızlık yaptığı kaydedilirken güvenlik güçlerinin şebekenin topladığı silah ve mühimmata el koyduğu aktarıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Keftun beldesinde 21 Ağustos'ta hareket halindeki bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu 3 kişi ölmüştü.

Lübnan İçişleri Bakanlığı, ağustos ayının sonunda, başkent Beyrut'ta ordu ve güvenlik güçlerini hedef almayı planlayan bir DEAŞ mensubunu yakaladığını duyurmuştu.

Lübnan ordusu, 2017 yılında DEAŞ'a karşı bir dizi operasyon başlatmış, ülkenin Suriye sınırındaki doğu bölgesini kontrol altına almıştı.

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