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Dünya

Lübnan İsrail işgali altındaki topraklarını geri almak için uluslararası toplumdan yardım bekliyor

Lübnan, İsrail’in 1967’den beri işgal altında tuttuğu topraklarının iadesi için uluslararası topluma yardım çağrısını yineledi.

İdiris Okuduci   | 07.11.2021
Lübnan İsrail işgali altındaki topraklarını geri almak için uluslararası toplumdan yardım bekliyor

Beyrut

Lübnan Tarım Bakanı Abbas el-Hac, beraberindeki heyetle ülkenin güney sınırına yakın bazı bölgeleri ziyaret etti.

Ziyareti sonrası gazetecilere konuşan Bakan Hac, İsrail işgali altında bulunan Şeba Çiftlikleri bölgesinin iadesi için uluslararası toplumdan Lübnan’a yardım etmelerini istedi.

Söz konusu toprakların Lübnan’a ait olduğunu hatırlatan Hac, bölgenin geri alınması için tüm imkanlarla mücadele edeceklerini söyledi.

Hac, İsrai’in işgali karşısında duran güneydeki vatandaşların direnişine de destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail, 1967'de Suriye toprağı Golan Tepeleri bölgesini işgal ettiği sırada o dönemde Suriye tarafından işletilen Lübnan'a ait Şeba Çiftlikleri'ni de gasbetmişti.

Lübnan ve İsrail arasında halihazırda Akdeniz’deki tartışmalı deniz sınırları ve doğal gaz faaliyetleri nedeniyle de sorunlar yaşanıyor.

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