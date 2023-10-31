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İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
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Dünya

Lübnan Hizbullahı ile İsrail ordusu arasında karşılıklı saldırılar sürüyor

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in Lübnan sınırına yakın askeri noktaları hedef alarak kayıplar verdirdiğini duyurdu.

Wassim Samih Seifeddine, Mahmut Geldi  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Lübnan Hizbullahı ile İsrail ordusu arasında karşılıklı saldırılar sürüyor Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA

İstanbul

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, örgüt mensuplarının Lübnan sınırına yakın El-Merec bölgesinde İsrail ordusuna ait askeri noktaları "uygun silahlarla" vurduğu ifade edildi.


Açıklamada, "Hizbullah unsurları, İsrail’in Pranit kışlasında hareket eden Merkava tipi tankı tanksavar füzesiyle vurdu. Saldırı sonucu tank kullanılmaz hale geldi ve mürettebatında can kayıpları oldu." ifadeleri kullanıldı.

Sınır bölgesinde bulunan AA muhabiri, söz konusu saldırılar sonucu İsrail'in Lübnan sınırına yakın birkaç noktadan dumanlar yükseldiğini ve İsrail topçu birliklerinin de Lübnan'daki bazı noktaları hedef aldığını gözlemledi.

Hizbullah önceki açıklamasında da Asi ve Hazzan tepesinde konuşlanan İsrail askerlerinin hedef alındığını kaydetmişti. Açıklamada, vurulan bölgede İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğu ileri sürülmüştü.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri öldü.

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