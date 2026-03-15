Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Lübnan'daki durumu görüştü
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Lübnan'daki durumu ele aldı.
İstanbul
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn ile Tebbun telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da son gelişmeleri ve mevcut durumu değerlendirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Zor şartlar altında Lübnan'a yönelik desteğini yineleyen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Lübnan halkının çektiği sıkıntıları hafifletmek için Cezayir'in kaynak sunacağını aktardı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn da ülkesini destekleyen tutumu nedeniyle Cezayirli mevkidaşına teşekkür etti.