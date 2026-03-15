Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Lübnan'daki durumu görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Lübnan'daki durumu ele aldı.

Muhammed Emin Canik  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
İstanbul

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn ile Tebbun telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da son gelişmeleri ve mevcut durumu değerlendirdi.

Zor şartlar altında Lübnan'a yönelik desteğini yineleyen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Lübnan halkının çektiği sıkıntıları hafifletmek için Cezayir'in kaynak sunacağını aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn da ülkesini destekleyen tutumu nedeniyle Cezayirli mevkidaşına teşekkür etti.

