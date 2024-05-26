Litvanya'da halk cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başında
Litvanya'da halk ikinci turda yeni cumhurbaşkanını seçmek için oylarını kullanıyor.
Vilnius
Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Litvanya'da 2 aday, cumhurbaşkanı seçiminde yarışıyor.
Mevcut Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, yeni 5 yıllık dönemde de Baltık ülkesinin lideri olmak isterken, karşısında mevcut Başbakan Ingrida Simonyte yer alıyor.
Ülkedeki kayıtlı seçmenlerin oylarını yerel saatle 07.00-20.00 arasında kullanabileceğini belirten Litvanya Merkezi Seçim Komisyonunun sonuçları yarın açıklaması bekleniyor.
İlk turu 12 Mayıs'ta yapılan seçimde adaylardan Nauseda oyların yaklaşık yüzde 44'ünü, Simonyte ise yaklaşık yüzde 20'sini almıştı. Adaylardan hiçbirinin oyların yüzde 50'sini alamaması nedeniyle seçimin ikinci turu düzenleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.