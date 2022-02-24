Dolar
14.37
Euro
16.06
Altın
1,969.82
ETH/USDT
2,347.80
BTC/USDT
34,999.00
BIST 100
1,839.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Odessa'dan yayındayız Kiev'den yayındayız
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Litvanya, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası olağanüstü hal ilan etme kararı aldı

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi karşısında olağanüstü hal ilan edeceklerini duyurdu.

Ayşe Doğru   | 24.02.2022
Litvanya, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası olağanüstü hal ilan etme kararı aldı

Ankara

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu'nun (LRT) haberine göre, Nauseda yaptığı açıklamada, olağanüstü hal kararnamesi imzalayacağını, parlamentonun da bu kararnameyi olağanüstü oturumda onaylayacağını ifade etti.

Rusya'nın müdahalesini "nedensiz askeri saldırı" olarak niteleyen Nauseda, milyonlarca masumun hayatını tehdit eden ve uluslararası düzenin temellerini yıkan bu müdahaleye kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.

Devlet Başkanı Nauseda, ülkenin savaş hazırlığını güçlendirmek için devlet savunma konseyini toplayacağını aktararak, NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği ortaklarıyla aktif istişareler içinde olduğunu kaydetti.

Rusya'ya ağır yaptırımların yanı sıra Ukrayna'ya aktif destek sağlayan eylemler gerektiğine işaret eden Nauseda, Litvanya'ya doğrudan tehdit olmasa da durumu iyi değerlendirmek, sorumlu ve dayanışma içinde davranmak gerektiğini vurguladı.

Başbakan Ingrida Simonyte de olağanüstü halin Litvanya vatandaşlarına yönelik sınırlamalar içermeyeceğini, devlet kurumlarının altyapı alanındaki acil durumlara hızlı reaksiyon vermesi ve devlet yedek fonlarını kullanmaları için koşulları sağlamaları gerektiğini kaydetti.

Estonya'dan kınama

Diğer yandan Estonya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini en üst düzeyde kınadı.

Devlet Başkanı Alar Karis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "kötülük gerçek" ifadesini kullandı.

Başbakan Kasa Kallas da yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya büyük ölçekli askeri saldırısını en ağır şekilde kınadığını belirtti.

Kallas açıklamasında, "Saldırı, en açık uluslararası tepkiyi ve güçlü cevabı gerektiren bir suçtur. Bu kötü günde Ukrayna ve halkının yanındayız." ifadesine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalanan 19 günlük bebek yaşam mücadelesi veriyor
Dünya Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor
Özbekistan'da 1 Mart'tan itibaren maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
İtalya Başbakanı Draghi: Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak
Türkiye'de son 24 saatte 86 bin 600 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya ile diplomatik ilişkileri kestik

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya ile diplomatik ilişkileri kestik

Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hava sahasını kapattı

İran: Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmalı, siyasi çözüme odaklanılmalı

Almanya’nın Rusya ile ticareti yüzde 34 arttı

Almanya’nın Rusya ile ticareti yüzde 34 arttı
Donbas’taki ayrılıkçıların hedeflediği 'sınırlar' Rusya'nın müdahale alanına dair ipucu verebilir

Donbas’taki ayrılıkçıların hedeflediği 'sınırlar' Rusya'nın müdahale alanına dair ipucu verebilir
Litvanya, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası olağanüstü hal ilan etme kararı aldı

Litvanya, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası olağanüstü hal ilan etme kararı aldı