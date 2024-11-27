Dolar
34.66
Euro
36.54
Altın
2,639.12
ETH/USDT
3,545.10
BTC/USDT
94,722.00
BIST 100
9,639.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya

Libya'nın petrol ve gaz üretimi son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Libya'nın ham petrol ve gaz üretimi günlük 1 milyon 578 bin varili aşarak son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Muhammed Semiz  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Libya'nın petrol ve gaz üretimi son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Trablus

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, bugün üretimin 1 milyon 380 bin 470 varili ham petrol, 198 bin 190 varili gaz olmak üzere toplam 1 milyon 578 bin 660 varile ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, bugünkü rakamın son 11 yılın en yüksek petrol ve gaz üretimi olduğu aktarıldı.

NOC'un dünkü açıklamasında, petrol ve gaz üretiminin gün geçtikçe arttığı ve 2027 başında Libya'nın petrol ve gaz üretimini 2 milyon varile yükselmesinin hedeflendiği kaydedilmişti.

Libya, OPEC verilerine göre, 50 milyar varil petrol ile Afrika'nın en çok petrol rezervine sahip ülkesi konumunda ancak bölünmüşlük ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle çeşitli dönemlerde petrol sahaları kapanıyor ve üretimde aksaklıklar yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ordu'da eğitime 1 gün ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletine tepeden bakan Batıcı zihniyetin Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar kapanmadı
MSB, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin görüntü paylaştı
Yalova'da orman içindeki yolda 4 ayı görüntülendi
RTÜK'ten kurallara uymayan dizi ve programlara yaptırım

Benzer haberler

Libya'nın petrol ve gaz üretimi son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Libya'nın petrol ve gaz üretimi son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Libya’nın petrol ve gaz üretimi yükselmeye devam ediyor

Türkiye, Gazprombank yaptırımında ABD'den muafiyet istiyor

Rusya'nın en büyük petrol sahasında imzası olan Azerbaycan Türkü: Farman Salmanov

Rusya'nın en büyük petrol sahasında imzası olan Azerbaycan Türkü: Farman Salmanov
Libya belediye meclisi seçimlerine katılım yüzde 77,2 oldu

Libya belediye meclisi seçimlerine katılım yüzde 77,2 oldu
Bakan Bayraktar, İstanbul Energy Forum'da temaslarda bulundu

Bakan Bayraktar, İstanbul Energy Forum'da temaslarda bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet