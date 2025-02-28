Dolar
36.52
Euro
38.03
Altın
2,846.88
ETH/USDT
2,224.70
BTC/USDT
83,882.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınacak Bursa Ulu Camii’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor
logo
Dünya

Libya'nın kuzeybatısında 100'den fazla evde çıkan yangınların nedeni belirsizliğini koruyor

Libya'nın kuzeybatısındaki El-Esabia kentinde yaklaşık bir haftadır 100'den fazla evde çıkan yangınların nedeni gizemini koruyor.

Muhammed Semiz, Muhammed Ertime  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Libya'nın kuzeybatısında 100'den fazla evde çıkan yangınların nedeni belirsizliğini koruyor Fotoğraf: Mohammed Elshaiky/AA

Trablus

Esabia'nın çeşitli bölgelerinde son bir haftada çıkan yangınlarda dumandan etkilenen çok sayıda kişi tedavi altına alındı, onlarca evde büyük maddi hasar oluştu.

Ulusal Birlik Hükümeti, kent halkında paniğe yol açan ve henüz nedeni belirlenemeyen yangınların araştırılması ve gerekli müdahalelerin yapılması için Yerel Yönetimler Bakanı Bedreddin Tumi başkanlığında bir "acil durum komitesi" kurdu.

Cumartesi gününden bu yana yangınlar önemli ölçüde arttı

Esabia Belediye Başkanı İmad Magtuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 110'dan fazla yangın ihbarı aldıklarını, bazı evlerin net bir sebep olmaksızın birden fazla kez yandığını söyledi.

Uzman ekiplerin yangınların nedenini bulmak için günlerdir çalıştığını kaydeden Maktuf, "Krizin başlangıcında yangınlar iki veya üç evle sınırlıydı ve bunların kazara çıkan yangınlar olduğunu düşünüyorduk, ancak cumartesi gününden bu yana yangınlar önemli ölçüde arttı." ifadelerini kullandı.

Maktuf, hükümetin Yerel Yönetimler Bakanı başkanlığında bir kriz komitesi kuruduğunu aktardı.

Salı gününden itibaren hastaneye gelen dumandan zehirlenme vakaları arttı

Esabia Devlet Hastanesi Müdürü Ahmed Fendi, salı gününden itibaren hastaneye gelen dumandan zehirlenme vakalarının sayısının arttığını, bunların çoğunun hafif vakalar olduğunu söyledi.

Hastanenin kapasitesinin aynı anda 10 vakaya müdahale edebilecek şekilde sınırlı olduğunu aktaran Fendi, neyse ki vakaların zamana yayılarak geldiğini ve sağlık personeli üzerinde büyük bir baskı oluşturmadığını dile getirdi.

Yangınların nedeni gizemini koruyor

Evinde yangın çıkan Mahmud Muiz, hiçbir neden yokken evinde yangın çıktığını ve fark edince şoka uğradığını söyledi.

Evinde çıkan yangının garip bir durum olduğunu dile getiren Muiz, "Duman kokusu aldığımda odalardan birindeydim ve dışarı çıktığımda kapalı olan başka bir odada yanan bir ateş buldum. Bunun nasıl olduğunu anlamıyorum ama garip bir durum." ifadelerini kullandı.

Evi yanan Eşref Nuri Ubeyd de evinde ciddi maddi hasar oluştuğunu belirterek, "Evim hiçbir neden yokken 3 kez yangına maruz kaldı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
Türkiye-Afrika Medya Forumu'nda kamu diplomasisi ve stratejik iletişim konuşuldu
Sadakataşı Derneği ramazanda Lübnan ve Suriye'de 900 aileye yardımda bulunacak
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 15 zanlı tutuklandı
Adnan Oktar ve 18 sanığın "resmi belgede sahtecilik/kaçakçılık" davasında yeniden karar

Benzer haberler

Libya'nın kuzeybatısında 100'den fazla evde çıkan yangınların nedeni belirsizliğini koruyor

Libya'nın kuzeybatısında 100'den fazla evde çıkan yangınların nedeni belirsizliğini koruyor

Çekya’da benzol taşıyan tren vagonlarında büyük yangın çıktı

Libya İletişim Bakanı: "Türkiye-Afrika Medya Forumu medya işbirliğinin artırılmasında öncü bir platform"

İstanbul'da "Türkiye-Afrika Medya Forumu" başladı

İstanbul'da "Türkiye-Afrika Medya Forumu" başladı
TİKA, Libya'da Osmanlı Paşası Murad Ağa'nın ismini taşıyan parkı restore etti

TİKA, Libya'da Osmanlı Paşası Murad Ağa'nın ismini taşıyan parkı restore etti
Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet