Libya'nın kuzeybatısında 100'den fazla evde çıkan yangınların nedeni belirsizliğini koruyor
Libya'nın kuzeybatısındaki El-Esabia kentinde yaklaşık bir haftadır 100'den fazla evde çıkan yangınların nedeni gizemini koruyor.
Trablus
Esabia'nın çeşitli bölgelerinde son bir haftada çıkan yangınlarda dumandan etkilenen çok sayıda kişi tedavi altına alındı, onlarca evde büyük maddi hasar oluştu.
Ulusal Birlik Hükümeti, kent halkında paniğe yol açan ve henüz nedeni belirlenemeyen yangınların araştırılması ve gerekli müdahalelerin yapılması için Yerel Yönetimler Bakanı Bedreddin Tumi başkanlığında bir "acil durum komitesi" kurdu.
Cumartesi gününden bu yana yangınlar önemli ölçüde arttı
Esabia Belediye Başkanı İmad Magtuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 110'dan fazla yangın ihbarı aldıklarını, bazı evlerin net bir sebep olmaksızın birden fazla kez yandığını söyledi.
Uzman ekiplerin yangınların nedenini bulmak için günlerdir çalıştığını kaydeden Maktuf, "Krizin başlangıcında yangınlar iki veya üç evle sınırlıydı ve bunların kazara çıkan yangınlar olduğunu düşünüyorduk, ancak cumartesi gününden bu yana yangınlar önemli ölçüde arttı." ifadelerini kullandı.
Maktuf, hükümetin Yerel Yönetimler Bakanı başkanlığında bir kriz komitesi kuruduğunu aktardı.
Salı gününden itibaren hastaneye gelen dumandan zehirlenme vakaları arttı
Esabia Devlet Hastanesi Müdürü Ahmed Fendi, salı gününden itibaren hastaneye gelen dumandan zehirlenme vakalarının sayısının arttığını, bunların çoğunun hafif vakalar olduğunu söyledi.
Hastanenin kapasitesinin aynı anda 10 vakaya müdahale edebilecek şekilde sınırlı olduğunu aktaran Fendi, neyse ki vakaların zamana yayılarak geldiğini ve sağlık personeli üzerinde büyük bir baskı oluşturmadığını dile getirdi.
Yangınların nedeni gizemini koruyor
Evinde yangın çıkan Mahmud Muiz, hiçbir neden yokken evinde yangın çıktığını ve fark edince şoka uğradığını söyledi.
Evinde çıkan yangının garip bir durum olduğunu dile getiren Muiz, "Duman kokusu aldığımda odalardan birindeydim ve dışarı çıktığımda kapalı olan başka bir odada yanan bir ateş buldum. Bunun nasıl olduğunu anlamıyorum ama garip bir durum." ifadelerini kullandı.
Evi yanan Eşref Nuri Ubeyd de evinde ciddi maddi hasar oluştuğunu belirterek, "Evim hiçbir neden yokken 3 kez yangına maruz kaldı." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.