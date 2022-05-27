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Dünya

Libya'dan halkın güvenliğini ve istikrarını bozmak isteyenlere karşı birlik çağrısı

Libya Savunma Bakanlığı, vatandaşlara, halkın güvenliğini ve istikrarını bozmak isteyenlere karşı birlik olmaları çağrısında bulundu.

Mehmet Nuri Uçar   | 27.05.2022
Libya'dan halkın güvenliğini ve istikrarını bozmak isteyenlere karşı birlik çağrısı

Trablus

Batı Bölgesi Komutanına bağlı bir askeri grubun başkent Trablus'un bir bölgesinde görüntülenmesinin ardından Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"Eski Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı ve halihazırda Batı Bölgesi Komutanlığı görevini yürüten Usame Cuveyli'nin partizan bir siyasi gündemle savaş için yürüttüğü askeri seferberlik girişimler takip ediliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, Cuveyli'nin savaş için seferber olma ve hükümet ile kamu alanlarına saldırma girişiminin başarısız olmasının ardından, kendisine bağlı sınırlı sayıda bir askeri grubun, Trablus'ta askeri alanlardan birine yakın görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Cuveyli'ye bağlı asker grubunun Trablus halkının bir kısmını tehdit etmesinin ardından halkın tepki göstermesiyle geri döndüğü ifade edildi.

Vatandaşlara, halkın güvenliğini ve istikrarını bozmak isteyenlere karşı birlik olma çağrısı yapılan açıklamada, fitneyi bertaraf etmek için bu tür tehditlere karşı "tüm kararlılık ve güçle" mücadele edileceği vurgulandı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 16 Mayıs'ta Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Başbakanlığa seçtiği Fethi Başağa'nın, başkent Trablus'a gelmesinin ardından yaşanan silahlı çatışmalardan sonra Cuveyli'yi Askeri İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevinden almıştı.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya’da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlanan 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

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